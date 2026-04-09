Pepe Chatruc salió a responder a las burlas por su relación con Sabrina Rojas

El ex futbolista y panelista salió a defenderse de las críticas que recibe por su noviazgo con la actriz y conductora.

José Pepe Chatruc salió a responder con fuerza después de la ola de comentarios desafortunados que recibió por su reciente relación sentimental con Sabrina Rojas . El exfutbolista usó su cuenta de X para apuntar contra quienes lo cuestionaron por su aspecto a partir del vínculo que mantiene con la conductora.

“Se ve que mucha gente le importa la imagen y juzga con quién podés o no estar de acuerdo a tu look o la plata que tenés. Les quiero contar que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”, escribió el panelista, en un mensaje que dejó en claro su malestar.

No fue el único posteo. En otro mensaje, José Chatruc eligió responder con ironía al nivel de agresividad que encontró en X, la red social en la que acostumbra a interactuar con su público: “Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo. Ja, ja, ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto”.

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La reacción del ex futbolista apareció después de que crecieran los comentarios sobre su relación con la ex de Luciano Castro, una relación que empezó a instalarse públicamente en marzo, cuando distintos programas y portales comenzaron a hablar de salidas y de una cercanía cada vez más evidente entre los dos. El vínculo se terminó por oficializar la semana pasada cuándo ambos compartieron una romántica escapada a Brasil.

Cómo nació el amor entre José Chatruc y Sabrina Rojas

José Chatruc y Sabrina Rojas se conocieron jugando al pádel. Según se contó en Intrusos (América), comparten un mismo grupo de amigos, empezaron a coincidir en ese ámbito y de ahí surgieron las primeras salidas. En ese momento, el vínculo todavía no estaba blanqueado, aunque ya se hablaba de salidas, encuentros y una cercanía cada vez más evidente.

En ese contexto también aparecieron buena parte de las críticas: muchos usuarios pusieron el foco en una supuesta diferencia de imagen entre ambos y convirtieron el tema en una catarata de burlas dirigidas a él. La comparación partía del estilo glamoroso de ella y el clásico estilo rollinga que siempre portó el ex jugador de Racing, Quilmes, entre otros.

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Chatruc salió a responder y hasta se permitió bromear con uno de los memes que circularon, una imagen armada sobre el afiche de El robo del siglo, donde reemplazaron a los protagonistas por él y Sabrina: “Debo admitir que esta gráfica está buena. Aunque me veo bastante fachero, eh”, escribió. Asimismo, varios famosos que salieron a bancarlo se hicieron eco de la discusión.

Ángela Lerena, por ejemplo, comentó “El secreto es lo bien que cocinás”, Julieta Argenta le dejó un “Te banco” y Darío Cvitanich sumó: “Aparte cocinás como LPM. Sos crack”. Así, mientras la relación sigue despertando interés y comentarios, el exfutbolista marcó su postura. No esquivó la repercusión, pero sí puso un límite frente a las descalificaciones, sobre todo porque muchos eligieron opinar sobre si él “encaja” o no al lado de Sabrina Rojas.