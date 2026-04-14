Existen sistemas que automatizan la búsqueda de pasajes a buen precio y dan aviso mediante notificaciones. Cómo utilizarlos.

Conseguir vuelos baratos: cómo usar las alertas y herramientas para que tus pasajes sean muy económicos

Viajar suele ser uno de los grandes placeres de la vida. Y mucho más si se logra a buenos precios . Afortunadamente, eso ya no depende de la suerte de toparse con una tentadora oferta. En la actualidad, existen herramientas y sistemas de alerta que informan sobre la publicación de vuelos o paquetes turísticos baratos o con fuertes descuentos .

Las denominadas alertas de precios permiten un monitoreo automático de los valores de los pasajes aéreos y avisan mediante notificaciones cuando hay cambios relevantes. Así, se evita una búsqueda manual de ofertas, ingresando y revisando todos los días en las diversas páginas encargadas de vender los boletos.

Google cuenta con una herramienta que permite rastrear rebajas en los precios de los pasajes. Se trata de Google Flights, un sistema independiente a su buscador principal diseñado para comparar las tarifas entre las diversas aerolíneas y agencias de viajes y ayudar a encontrar el mejor valor. También brinda información valiosa, como gráficos de evolución de precios y notificaciones sobre sus fluctuaciones.

vuelos ryanair (1) Las alertas de precios permiten conseguir vuelos a valores más económicos.

Para habilitar las notificaciones de Google Flights se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Google Flights desde el navegador.

Realizar una búsqueda con los criterios de viaje que se quieran, incluyendo el destino, fechas y preferencias de vuelo.

Una vez que obtengan los resultados de la búsqueda, activar las notificaciones. Esta opción suele presentarse como un interruptor o botón que dice “ Rastrear precios ”.

”. Si aún no se inició sesión con una cuenta de Google, el sistema pedirá hacerlo para rastrear los precios y enviar las alertas.

Tras activar el seguimiento de precios, Google enviará notificaciones por correo electrónico cada vez que detecte una variación significativa en el precio de los vuelos que se están monitoreando. Es importante tener en cuenta que, para recibir estas alertas, hay que asegurarse de que las notificaciones por correo electrónico estén habilitadas en la configuración de la cuenta de Google. Esto garantizará que se reciban los avisos oportunamente en la bandeja de entrada.

Cómo comparar precios entre aerolíneas y otras funciones de Google Flights

La herramienta de Google también permite una visualización directa de los precios de los vuelos y compararlos entre aerolíneas. El procedimiento para hacerlo es bastante simple:

Acceder a Google Flights desde el navegador de internet.

Introducir el destino, fechas de viaje y cualquier otro detalle relevante en los campos de búsqueda.

Presionar el botón de búsqueda para obtener una lista de opciones de vuelo disponibles.

En la pantalla de resultados, aparecerá una variada selección de vuelos junto con sus precios. Google Flights muestra una comparativa de tarifas de diferentes aerolíneas para las fechas seleccionadas, permitiendo evaluar cuál es la mejor opción según el presupuesto y las necesidades.

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Otra función destacada de Google Flights es la posibilidad de visualizar las tendencias de precios mediante su análisis de “Precio predictivo”. Esta herramienta utiliza datos históricos para predecir si el valor de un vuelo aumentará, disminuirá o se mantendrá estable en el futuro próximo.

Además, el sistema de Google con una función llamada Flight Deals, un mecanismo pensado para viajeros flexibles cuyo objetivo principal es ahorrar lo máximo posible. En lugar de buscar una ruta cerrada, se puede decir cuándo se quiere viajar y desde dónde, y el motor de búsqueda propondrá oportunidades baratas.

Las claves para aprovechar las alertas de ofertas

Existen algunos tips que permiten sacarle el máximo provecho a las alertas de ofertas y viajar de forma más económica. Algunos de ellos son: