LATAM Airlines Chile inició sus vuelos entre Neuquén y Santiago

LATAM volará cuatro veces por semana cubriendo la ruta Neuquén - Santiago con aviones A320 con capacidad para 174 pasajeros.

LATAM Airlines Chile inició este domingo 29 de marzo sus operaciones entre Neuquén y Santiago de Chile , con cuatro frecuencias semanales que conectarán de manera directa a la Patagonia argentina con el principal hub de la compañía en la región.

La ruta es operada en aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros, fortaleciendo la conectividad internacional de la provincia y ampliando las opciones de viaje para pasajeros de ambos lados de la cordillera.

“El inicio de esta operación es una gran noticia no solo para LATAM, sino para toda la Patagonia. Hoy volvemos a conectar Neuquén con el mundo, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo regional y consolidando al aeropuerto como una puerta de entrada internacional”, señaló Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM Airlines en Argentina.

La ruta en detalle

Este nuevo vuelo refuerza la apuesta de LATAM por seguir desarrollando la conectividad regional, acercando a Neuquén no solo con Santiago, sino con más de 30 destinos internacionales a través del hub, impulsando el turismo, el comercio y las oportunidades para la región.

VUELOS

Sobre el grupo LATAM

LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas en América Latina presente en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de América Latina y hacia/desde Europa, Estados Unidos, Oceanía, África y el Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321Neo, A320, A320Neo y A319. Además, el Airbus 330, operado bajo arrendamiento de corto plazo, también forma parte de las operaciones actuales.

LATAM Cargo Group, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM. Además de tener acceso a las bodegas de los aviones de las filiales de pasajeros, cuentan con una flota de 20 aviones cargueros. Operan en la red del grupo LATAM, así como en rutas internacionales de uso exclusivo para cargueros. Ofrecen infraestructura moderna, una amplia variedad de servicios y opciones de protección para satisfacer todas las necesidades de los clientes.