Grave choque en una rotonda: el motociclista agarró en contramano y sufrió tres fracturas

El siniestro ocurrió a las 8 de la mañana. Tras el accidente de tránsito, el motociclista de 22 años fue trasladado al hospital Castro Rendón.

Este martes por la mañana ocurrió un grave choque cuando un auto colisionó a una moto que tomó en contramano dentro de una rotonda. Se trata de la Chrestía y República de Italia, justo cerca del supermercado La Anónima. El conductor del rodado menor terminó con fuertes lesiones, entre ellas tres fracturas de huesos.

El hecho involucró a un Ford Focus y una moto 110 CC con dos ocupantes que transitaban por el mismo carril de Chrestia hacia el sur, donde la pendiente genera fuertes velocidades y se presentan mayores riesgos de accidentes de tránsito.

Hacia las 8 de la mañana, a la altura de la rotonda de República de Italia el conductor del Focus indicó con el guiñe el giro a la izquierda, y el motociclista siguió hacia el sur pero por la parte externa de la rotonda, en contramano, con la supuesta intención de adelantarse al auto. En esa maniobra se dio el impacto en el medio de la moto.

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A causa de la colisión, se provocaron daños materiales en el frente derecho del Focus y la moto, totalmente arruinada. El conductor de la moto de solo 22 años fue atendido por una ambulancia del SIEN en el lugar y trasladado al hospital Castro Rendón con fractura de húmero, tibia y peroné, y el hombro comprometido.

En el sector arribó personal de Policía que constató los daños y comenzó a realizar las pericias y controles correspondientes. El test de alcoholemia al automovilista dio negativo. Por su parte, el acompañante de la moto, hermano del conductor afortunadamente resultó sin lesiones y llevaba el casco puesto.

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En tres meses hubo 924 accidentes y casi la mitad protagonizados por motociclistas

El primer trimestre de 2026 dejó un saldo preocupante en las rutas y ciudades de Neuquén. Un informe elaborado con datos de la Policía provincial junto con la ONG Bien Argentino registró 17 personas muertas en poco más de 900 accidentes de tránsito. Además del aumento de la siniestralidad, en la mitad de los hechos hubo motociclistas involucrados.

La cifra de aumento marca un aumento de siete víctimas fatales más que en el mismo período de 2025, confirmando una tendencia que inquieta a especialistas. Las estadísticas abarcan desde el primero de enero hasta el 31 de marzo con 924 siniestros. En esos primeros tres meses del año, además se registraron 378 personas con lesiones leves y 73 graves.

El crecimiento también se observa dentro del propio trimestre: solo en el mes de marzo ocurrieron 335 siniestros, quince más que en enero, lo que representa un aumento del 15%. En diálogo con R7, Sandra Torres, la referenta de la organzación advirtió que "la siniestralidad sigue en ascenso" y que hay personas que continúan luchando por su vida".

Choque en Plottier entre una moto y una camioneta

Uno de los datos más contundentes del informe es que el 44,5% de los siniestros fueron protagonizados por motociclistas, casi la mitad del total. De esto se desprende que al menos participaron en 411 accidentes dentro del primer trimestre, lo cual indica que casi 1 de cada 2 accidentes involucra a un motociclista.

Además, la siniestralidad tiene un marcado sesgo de género:el 85% de los involucrados son hombres y el 15% mujeres.