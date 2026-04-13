Ante la pérdida o el robo, existen aplicaciones y sistemas que permiten el rastreo del smartphone . Las alternativas.

¿Cómo saber la ubicación de un celular con solo el número de teléfono?

El robo o la pérdida del celular es un verdadero dolor de cabeza. En la actualidad, el smartphone es mucho más que un aparato para comunicarse y cumple múltiples funciones trascendentales en la vida de millones de personas. Por eso es importante saber, ¿cómo saber la ubicación de un celular con solo el número de teléfono ?

Afortunadamente, en caso de extravío o robo, existen distintos trucos para el rastreo del teléfono si se quiera encontrarlo.

La forma más simple de localizar un smartphone es a través de alguna aplicación que cumpla con esa función específica. Generalmente, estas apps solo necesitan el número de teléfono y el código de área internacional. Con esta información, las herramientas trabajarán en el proceso de localización mediante un mapa online.

Las aplicaciones, aliadas clave para hallar un celular

Una de las aplicaciones más utilizadas para la búsqueda de un celular es mSpy. Se trata de un servicio indetectable y diseñado para funcionar en cualquier sistema operativo, lo que la convierte en una de las mejores opciones para un monitoreo discreto. Lo que permite esta herramienta es obtener la ubicación GPS del dispositivo, tener el registro de llamadas y mensajes (enviados, recibidos y borrados), así como vigilar aplicaciones de mensajería y redes sociales.

celular recorte Existen aplicaciones que permite saber dónde se encuentra un celular en caso de pérdida o robo.

Otra de las opciones más recomendables es Eyezy. Una vez instalada, esta aplicación podrá rastrear el teléfono en tiempo real, utilizando puntos de referencia. Cabe destacar que también permite crear un perímetro de seguridad, que enviará una alerta en caso de que el dispositivo salga de él. Esta función se utiliza, sobre todo, para control parental.

Como tercera alternativa se encuentra Android Device Manager, que tiene la gran ventaja de ser gratuita. Con esta herramienta, el usuario podrá ubicar el dispositivo Android por número celular, sin que el dueño lo sepa. Lo único que hay que hacer es instalar el programa en el aparato que se pretende tener localizado.

Por último, los usuarios pueden buscar su celular descargando la aplicación Find My Device a través de Google Play. De esta manera visualizarán la ubicación del dispositivo con el número de teléfono de forma gratuita. Luego de instalar la app, habrá que abrirla y habilitar la función de “Seguimiento de ubicación”. Sin embargo, esta herramienta solo funcionará mientras el celular esté prendido y conectado a internet.

Cómo rastrear un celular por GPS y Google

Entre los diversos mecanismos para rastrear un celular se encuentra el GPS. Muchos de los equipos telefónicos Android tienen instalado un dispositivo que es activado desde fábrica para la ubicación del propietario del móvil.

Una opción también es rastrear el móvil mediante Google. Para esto, se necesitará el correo electrónico asociado al servidor de la empresa; en este caso, casi siempre será una cuenta de Gmail. Gracias a esta herramienta se conocerá de manera inmediata el paradero del celular.

CELULAR OK.jpg El robo de celulares es uno de los más frecuentes en Argentina.

Cómo rastrear un iPhone

Los celulares de Apple vienen con una aplicación incluida llamada Find My iPhone. Al activarla, el dispositivo puede ser localizado en tiempo real. En caso de robo, también permite habilitar otras medidas de seguridad por medio de esta herramienta, como bloquear el uso y eliminar los datos.

Para activar esta función es necesario tener un Apple ID, descargar la aplicación desde App Store y seguir estos pasos:

Acceder a “ Configuración ” y seleccionar “ Elegir su cuenta ”.

” y seleccionar “ ”. Activar la función “Buscar mi” y habilitar la opción “Compartir mi ubicación”.

A continuación, otra persona que utilice dispositivo iOS deberá seguir estas indicaciones: