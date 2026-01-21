Murió Gladys West, la mujer detrás de la creación del GPS

Su trabajo fue fundamental para el desarrollo del sistema de posicionamiento global.

Gladys West, la creadora del GPS, trabajó durante varias décadas para la Marina de Estados Unidos.

La comunidad científica y tecnológica despide a Gladys West , la matemática cuyo trabajo permitió sentar las bases del GPS , un invento esencial para la movilidad en auto y múltiples actividades cotidianas. La creadora del sistema de posicionamiento global falleció a los 95 años , dejando un legado decisivo para la tecnología moderna.

“El mundo perdió a una pionera , la Dra. Gladys West. Ella falleció en paz junto a su familia y amigos, y ahora se encuentra en el cielo con sus seres queridos. Les agradecemos de antemano todo el amor y las oraciones que nos brindan y que seguirán brindando”, se leyó en un tuit publicado en su cuenta oficial en X junto a una fotografía que muestra a la precursora del GPS en sus años de juventud.

• Nació en el año 1930, en un condado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos.

• Tal como señala la publicación Engadget, a pesar de las leyes que prohibían a las personas negras cursar estudios superiores, West estudió en el Virgina State College —actualmente Virginia State University—, donde se graduó como licenciada en Matemáticas y más tarde obtuvo un doctorado.

Gladys West. GPS

• En 1956 fue contratada por el Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, una división de la Marina de Estados Unidos, que a su vez depende del Ejército de ese país.

• En las décadas de 1970 y 1980 centró su trabajo en el desarrollo de modelos que representen con suma precisión la forma de la Tierra, basándose en datos satelitales. “Fue una tarea compleja que requería un tipo de acrobacia matemática que marearía a cualquier persona promedio”, observa la fuente. Esos modelos son la columna vertebral de lo que posteriormente se conoció como “GPS”, siglas en inglés de “sistema de posicionamiento global.

• La doctora West trabajó en el mencionado centro durante más de cuatro décadas; se jubiló en 1998.

• En su adultez, ya en el año 2018, fue reconocida por sus aportes científico-tecnológicos. Ese año, fue incluida en el Salón de la Fama de los Pioneros del Espacio y los Misiles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las contribuciones de West ayudaron a dar forma al GPS, un desarrollo de las fuerzas militares estadounidenses que se consolidó más allá de ese ámbito.

Aunque asociamos esa tecnología a apps como Google Maps o Waze, lo cierto es que impulsa actividades en múltiples sectores, desde la aviación y la navegación marítima, pasando por la localización agrícola y ganadera, hasta usos asociados al entretenimiento, especialmente para el juego conocido como “geocaching”, por mencionar solo algunos casos de uso.

La última tecnología en GPS

El GPS sigue evolucionando y hoy funciona junto a sistemas más avanzados. En la actualidad, lo más moderno es:

GNSS

-GNSS: el GPS forma parte de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite, que combinan varias constelaciones (GPS de EE. UU., Galileo de Europa, GLONASS de Rusia y BeiDou de China) para mayor precisión y estabilidad.

-GPS de alta precisión (RTK y PPP): permite ubicaciones con precisión centimétrica, clave para agricultura, drones, topografía y autos autónomos.

-Integración con IA y sensores: se combina con inteligencia artificial, cámaras y sensores inerciales para mejorar la ubicación incluso sin señal satelital (túneles, ciudades densas).

-Nuevos satélites: las versiones más recientes emiten señales más potentes y seguras, reduciendo errores e interferencias.