Un tribunal le dio la derecha a la fiscalía para incorporar nueva prueba contra un abusador

Tras un debate que se desarrolló en varias audiencias, la fiscalía podrá incorporar nueva prueba de importancia en un caso de abuso contra una niña antes de ir a juicio, gracias al apoyo de un tribunal de jueces. Se trata de un caso de San Martín de los Andes .

Según informaron este martes desde el Ministerio Público Fiscal , el fallo de un Tribunal de Impugnación revocó dos resoluciones del juez de garantías Juan Pablo Balderrama, habilitando así a la acusación a reformular cargos en una investigación por abuso sexual intrafamiliar. Los jueces concluyeron que el magistrado aplicó de manera incorrecta el principio de “non bis in ídem” y dispusieron retrotraer el proceso a una etapa previa al control de la acusación.

El caso se inició a partir de la declaración de una niña en Cámara Gesell , lo que dio lugar a la formulación de cargos y a la posterior elevación a juicio. Con el avance del proceso terapéutico, la víctima pudo brindar nueva información en una segunda entrevista, lo que motivó a la fiscalía a intentar reformular la acusación para incorporar esas circunstancias y agravarla.

Sin embargo, el juez de garantías no permitió esa reformulación dentro del mismo legajo por ya haber superado el control de acusación, etapa en la que se adelanta la prueba a analizar en juicio. Cuando el MPF intentó realizar una formulación de cargos en un nuevo legajo, el juez lo rechazó por considerar que se vulneraba el principio de “non bis in ídem”, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

fiscalía san martín de los andes La fiscalía de San Martín de los Andes acusó al agresor por el delito de tentativa de homicidio.

Impugnación y marcha atrás

Frente a esa decisión, el fiscal jefe Gastón Ávila y la fiscal del caso Inés Gerez impugnaron las resoluciones: sostuvieron que no se trataba de una duplicación de persecución penal, sino de la incorporación de nuevos elementos surgidos con posterioridad, que cambiaban los hechos y el encuadre jurídico de la imputación original.

El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Nazareno Eulogio y Andrés Repetto y por la jueza Patricia Lupica Cristo, hizo lugar al planteo de los acusadores. En su resolución, afirmó que la interpretación del primer magistrado fue equivocada, ya que no existió persecución penal múltiple ni doble juzgamiento. En ese sentido, los dos jueces y la jueza remarcaron que la aparición de nueva información relevante amerita readecuar la acusación, especialmente en casos en los que intervienen víctimas niñas y niños, donde los procesos de develamiento pueden darse de manera progresiva.

gaston avila fiscal jefe

En función de ello, el tribunal anuló las resoluciones cuestionadas y dispuso que el proceso vuelva a una instancia previa al control de la acusación, con el fin de que la fiscalía pueda reformular los cargos e incorporar los nuevos elementos surgidos durante la investigación al legajo original.

Días atrás, un abuelo abusador de 77 años fue condenado a más de 10 años de prisión. La fiscalía había solicitado una pena de 13 años de prisión efectiva, pero el tribunal se inclinó por una cifra algo menor.