Intensa búsqueda de una mujer desaparecida desde hace más de un mes en Neuquén

La joven de 27 años fue vista por última vez el 10 de marzo en el barrio Villa Farrell.

La mujer está desaparecida desde hace más de un mes en la capital.

La mujer está desaparecida desde hace más de un mes en la capital.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una búsqueda para dar con el paradero de una mujer de 27 años que se encuentra desaparecida desde el 10 de marzo . La misma fue vista por última vez en el barrio Villa Farrell de la capital neuquina.

El comunicado fue publicado por el Departamento Centro de Operaciones Policiales por pedido del Juzgado de Familia interviniente que radicó la denuncia.

Se trata de Agustina Antonia Varela , de nacionalidad argentina, contextura física robusta, una altura de 1,60 metros, de tez blanca, ojos marrones y cabellos rubios. Desde las fuerzas de seguridad informaron que se desconoce la vestimenta que utilizaba al momento de su desaparición.

La misma fue vista por última vez el 10 de marzo de este año en la calle Avenida San Juan 2046, del barrio Villa Farrell.

busqueda agustina antonia varela neuquen 2

Ante cualquier información comunicarse con la Dirección de Búsqueda de Personas al teléfono (299) 456-9787.

Urgente búsqueda de una adolescente

En paralelo, la Policía provincial mantiene activa una Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una adolescente de 17 años y solicitan colaboración urgente para dar con su paradero.

Se trata de Cinthya Jaqueline Curtido Castro. Desde la Policía difundieron sus datos y características físicas para facilitar su identificación.

La joven tiene 17 años, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos oscuros y cabello negro corto. Al momento de su desaparición vestía una campera marrón, buzo blanco, pantalón negro y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila tipo morral de color negro.

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Desde las autoridades indicaron que cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación debe ser informado de manera inmediata. Para ello, se encuentran habilitados los teléfonos de la Comisaría 4° (299-4331449) y la Unidad Fiscal de Homicidios, que interviene en el caso.

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Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó la Alerta Nati, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.