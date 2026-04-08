Urgente búsqueda de una adolescente en Neuquén

Se trata de Cinthya Jaqueline Curtido Castro. Además, permanecen activas las búsquedas de otra menor, de 14 años, y una mujer de 43 años.

El alerta Nati fue difundido por la Policía esta mañana.

Activaron una alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una adolescente de 17 años y solicitan colaboración urgente para dar con su paradero. La búsqueda fue difundida por la Policía de Neuquén durante la mañana de este miércoles.

Se trata de Cinthya Jaqueline Curtido Castro . Desde la Policía difundieron sus datos y características físicas para facilitar su identificación.

La joven tiene 17 años , es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos oscuros y cabello negro corto. Al momento de su desaparición vestía una campera marrón, buzo blanco, pantalón negro y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila tipo morral de color negro.

El aviso fue emitido en el marco del protocolo de búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, conocido como Alerta Nati.

busqueda adolescente

Desde las autoridades indicaron que cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación debe ser informado de manera inmediata. Para ello, se encuentran habilitados los teléfonos de la Comisaría 4° (299-4331449) y la Unidad Fiscal de Homicidios, que interviene en el caso.

El pedido de difusión busca ampliar el alcance de la búsqueda y lograr que la joven pueda ser localizada lo antes posible.

Otra Alerta Nati aún activa

También se emitió este martes otra Alterta Nati para dar con una adolescente de 14 años.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales emitieron el comunicado para dar con la menor, tras la denuncia radicada por familiares en la comisaría 18 de Gran Neuquén Norte.

Se trata de Sheila Valentina Cabrera, de contextura física delgada, una altura de 1,55 metros,de tez blanca, ojos oscuros y cabellos rubios cortos. La joven estaba vestida con un camperón bordó, pantalon de jeans y zapatillas blancas con negro.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien con la Comisaría 18 al teléfono 299-446089.

image

Mujer desaparecida en el Oeste

Otra búsqueda que sigue activa es para dar con Luisa Alejandra Barrueto quien desapareció durante la jornada de este martes en la ciudad de Neuquén Capital.

De acuerdo a la denuncia para dar con el paradero, la mujer de 43 años es de nacionalidad argentina, de 1,53 metros de altura de tez trigueña, cabellos oscuros, ojos marrones y contextura delgada.

image

La persona, que es buscada por estas horas, fue vista por última vez en el Loteo Social de la capital neuquina.

Se desconoce si cuenta con un celular como así tampoco se sabe qué vestimenta llevaba al momento de ausentarse.

Desde la Policía indicaron que ante cualquier información dar aviso a la Fiscalía Interviniente, que es el Juzgado de Familia o bien a la Unidad Policial Interviniente: DCAEyM-BAP, Tel.: (299)-4569787.