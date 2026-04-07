Buscan a una adolescente y una mujer que están desaparecidas en Neuquén

Emitieron una Alerta Nati por una adolescente de 14 años y emitieron la búsqueda de una mujer de 43 años. Ambas fueron vistas por última vez en la capital provincial.

Buscan a una adolescente y a una mujer que se encuentran desaparecidas.

La Policía de la Provincia de Neuquén informa a la comunidad que se lanzó la búsqueda de una mujer de 43 años que se encuentra desaparecida en la capital provincial, y se emitió una Alterta Nati para dar con una adolescente de 14 años .

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales emitieron el comunicado para dar con la menor, tras la denuncia radicada por familiares en la comisaría 18 de Gran Neuquén Norte.

Se trata de Sheila Valentina Cabrera, de contextura física delgada, una altura de 1,55 metros,de tez blanca, ojos oscuros y cabellos rubios cortos. La joven estaba vestida con un camperón bordó, pantalon de jeans y zapatillas blancas con negro.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien con la Comisaría 18 al teléfono 299-446089.

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A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

Mujer desaparecida en el Oeste

La otra búsqueda es para dar con Luisa Alejandra Barrueto quien desapareció durante la jornada de este martes en la ciudad de Neuquén Capital.

De acuerdo a la denuncia para dar con el paradero, la mujer de 43 años es de nacionalidad argentina, de 1,53 metros de altura de tez trigueña, cabellos oscuros, ojos marrones y contextura delgada.

La persona, que es buscada por estas horas, fue vista por última vez en el Loteo Social de la capital neuquina.

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Se desconoce si cuenta con un celular como así tampoco se sabe qué vestimenta llevaba al momento de ausentarse.

Desde la Policía indicaron que ante cualquier información dar aviso a la Fiscalía Interviniente, que es el Juzgado de Familia o bien a la Unidad Policial Interviniente: DCAEyM-BAP, Tel.: (299)-4569787.