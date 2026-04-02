Buscan a dos personas que están desaparecidas en Neuquén

Se trata de una mujer una de ellas fue vista por última vez hace casi un mes; y de un hombre con domicilio en la capital neuquina.

Dos personas son intensamente buscadas en la provincia de Neuquén por parte de la Policía para dar con su paradero tras la denuncia por su desaparición de parte de familiares. Son dos búsquedas que se dan en paralelo, una correspondiente a una mujer que fue vista por última vez en Valentina Sur y la otra, es la de un hombre con domicilio también en la capital neuquina .

La Policía comunicó que un hombre de 30 años permanece desaparecido desde el martes 31 de marzo y que está siendo buscado en la zona.

Se trata de Carlos Manuel Fernández, de 30 años y nacionalidad argentina Lo describieron como un hombre de una altura de 1,70 metros, tez trigueña, cabellos cortos negros, ojos marrones, y de una contextura física delgada.

El mayor fue visto por última vez en calle Belgrano al 3000 de la ciudad de Neuquén.

Se desconoce si tenía un celular al momento de ausentarse, aunque se informó en la denuncia por su desaparición que vestía pantalón celeste, campera rompeviento negra, y zapatillas blancas. :

Indicaron que ante cualquier información que pudieran aportar pueden comunicarse a la Fiscalía de Homicidios o bien a la Comisaría 19° al Tel.: (299) 4400796.

image

Bùsqueda de una mujer desaparecida

Una desaparición más reciente que se sumó a la búsqueda de personas es la de una mujer de 31 años también con domicilio en la ciudad de Neuquén. La denuncia fue presentada en la Comisaría 44 de Valentina Sur.

La persona buscada está identificada como Daiana Jessica Carranza y, según informó la Policía provincial, fue vista por última vez en zona de Cayastá e Intendente Serrano.

De acuerdo a la denuncia, la mujer es de contextura física delgada, de tez blanca, de 1,60 metros de altura, cabellos y ojos oscuros. Se desconoce la vestimenta a la hora de ausentarse. Tampoco si posee celular en estos momentos.

Ante cualquier información podrán comunicarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 44, teléfono 299- 4440282