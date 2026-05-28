El desgarrador llanto del abuelo de Agostina cuando le preguntaron por el reencuentro con su nieta

Miguel habló antes de una nueva movilización organizada por la familia y señaló al principal sospechoso por la desaparición de la adolescente.

La búsqueda de Agostina Vega continúa generando conmoción en Córdoba y el país. En la previa de una nueva movilización convocada por familiares y allegados para reclamar avances en la investigación, Miguel, el abuelo de la adolescente desaparecida, protagonizó un momento de profundo dolor cuando fue consultado sobre cómo imagina el día en que vuelva a encontrarse con su nieta.

En diálogo con el móvil de TN, el hombre habló sobre las últimas novedades del caso y volvió a apuntar contra Claudio Barrelier , quien permanece bajo la lupa de la Justicia como principal sospechoso de la desaparición.

" Está mintiendo desde el primer momento. Está mintiendo para cubrirse. El único responsable de la desaparición es él", sostuvo Miguel durante una entrevista con el canal de noticias.

El abuelo también se refirió al video difundido recientemente, en el que se observa a una adolescente junto al acusado. En ese sentido, aseguró que para la familia no existen dudas respecto de la identidad de la joven.

"No hay dudas de que es ella la del video", afirmó con firmeza. "No hay dudas de que es ella la del video", afirmó con firmeza.

abuelo de agostina llorando 2

Antes del inicio de la movilización, Miguel reveló además que los familiares creen que podrían existir más personas involucradas en el hecho. Según explicó, las nuevas pistas surgidas durante la investigación alimentan esa hipótesis.

"Creemos que hay otra persona o dos más que han actuado con él. Estamos esperando las novedades", indicó.

Sin embargo, el momento más emotivo de la entrevista llegó cuando el cronista le preguntó cómo imagina el reencuentro con Agostina. El hombre intentó responder, pero no pudo contener la emoción y rompió en llanto frente a las cámaras, visiblemente afectado por la angustia que atraviesa toda la familia desde la desaparición de la adolescente.

detenido agostina

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con diferentes medidas ordenadas por la fiscalía, que incluyen el análisis de cámaras de seguridad, pericias y operativos destinados a reconstruir los últimos movimientos de la joven antes de que se perdiera su rastro.

abuelo de agostina llorando

Qué dijo el abogado del principal sospechoso

Por otra parte, TN también informó que el abogado Jorge Sánchez del Bianco habló luego de que Claudio Barrelier prestara declaración ante el fiscal Raúl Garzón. A la salida de la indagatoria, el letrado aseguró que su defendido atraviesa un momento de incertidumbre por su situación procesal, aunque negó que se encuentre alterado.

"No está nervioso, está preocupado, con incertidumbre por estar preso", señaló. Además, sostuvo que Barrelier "quiere que esto se esclarezca" y que mantiene su disposición para colaborar con la fiscalía cada vez que sea requerido.

El abogado también salió al cruce de algunas versiones que circularon en torno al acusado. En ese sentido, afirmó que la vivienda allanada no funciona como un "búnker" y negó cualquier vinculación de su cliente con grupos violentos relacionados al fútbol.

Claudio Barrelier y Agostina Vega

"Mi cliente no forma parte de la barra de Instituto. Es hincha y afiliado del club, pero no integra ninguna facción", aseguró. "Mi cliente no forma parte de la barra de Instituto. Es hincha y afiliado del club, pero no integra ninguna facción", aseguró.

Asimismo, detalló que durante los allanamientos realizados por la Justicia se secuestraron teléfonos celulares de distintas personas que residen en la vivienda, entre ellas la pareja del acusado.

Finalmente, se refirió al video que forma parte de la investigación y explicó que Barrelier tomó conocimiento de esas imágenes a través de los medios de comunicación. Según indicó, el acusado sostiene que la persona que aparece junto a él en la grabación es su propia hija.

"Él está seguro de que el del video es él con su hija", concluyó el defensor.