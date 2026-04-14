Misión Artemis II: así recibió el equipo de rescate a los astronautas tras el histórico viaje a la Luna

Las imágenes muestran la apertura de la cápsula en el Pacífico y la primera asistencia que le brindaron a la tripulación luego de casi diez días en el espacio.

Integrantes del equipo combinado de la NASA y el ejército de Estados Unidos asisten a la tripulación de Artemis II.

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman , difundió este lunes por la noche un video que muestra el momento en que el equipo de rescate recibió a los astronautas tras regresar a la Tierra y amerizar frente a la costa de San Diego, en California, luego de su histórico viaje a la Luna .

“ Bienvenidos a casa ”, se oye decir a uno de los rescatistas luego de concretar la apertura de la cápsula en medio del océano Pacífico y encontrarse con la tripulación, que permaneció casi diez días en el espacio, en condiciones de ingravidez.

En el video, de unos 70 segundos, se observa cómo los integrantes del equipo combinado de la NASA y el ejército de Estados Unidos ingresan al módulo para ayudar a Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a salir de la nave.

Tras ser retirados de la cápsula, los astronautas fueron trasladados en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha para someterse a controles médicos iniciales, según informó oficialmente la agencia espacial gubernamental estadounidense.

El momento del rescate de los astronautas de Artemis II

El registro difundido por Wiseman permite observar el procedimiento completo de apertura de la cápsula y asistencia a la tripulación. Los astronautas permanecían dentro del módulo a la espera de la intervención externa, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de misiones.

Según se aprecia, los rescatistas ingresan uno por uno al interior de la cápsula para asistir a los tripulantes, que presentan dificultades para movilizarse tras varios días en microgravedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/astro_reid/status/2043882692123501014&partner=&hide_thread=false Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

En el mensaje publicado en la red social X, Wiseman mencionó a los integrantes del equipo que participaron del operativo. “Jesse, Steve, Laddy y Vlad… es una sensación increíble daros la bienvenida a bordo del Integrity tras un viaje de casi 700.000 millas”, escribió.

“Eternamente agradecidos por vuestro servicio a nuestra tripulación y a la nación”, completó.

La histórica misión Artemis II

La misión Artemis II se desarrolló entre el 1 y el 10 de abril de 2026, y batió el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra. El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System (SLS).

Amerizaje del Artemis II

El módulo Orión (Integrity, según denominaron los astronautas) que transportó a los miembros de Artemis II se ubicó a 252.756 millas de distancia de la Tierra (406.676 kilómetros), superando al Apolo 13 que había llegado a 248.655 millas (400.171 kilómetros).

El reingreso a la atmósfera terrestre tras concretar el sobrevuelo lunar fue una de las etapas más críticas del operativo. La cápsula soportó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas que superaron los 2.700 grados antes de desplegar su sistema de paracaídas para concretar el amerizaje en el océano Pacífico.

El amerizaje se produjo a las 20.07 EDT del viernes 10 de abril y la operación de rescate se realizó inmediatamente después.

artemis II (2) Los astronautas fueron trasladados en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha para someterse a controles médicos iniciales

La difusión del video tuvo lugar tres días más tarde, cuando el comandante de la misión, un veterano de la Marina con 27 años de servicio, piloto, padre, ingeniero y oriundo de Baltimore, que fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2009, compartió el material registrado durante el procedimiento.