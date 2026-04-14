Emiten Alerta Nati por la desaparición de una adolescente en Neuquén

Se trata de una adolescente de 15 que es intensamente buscada en la capital provincial.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una Alerta Nati por la desaparición de una adolescente que es intensamente buscada desde el lunes en la capital provincial. La información fue compartida fue compartida a la comunidad para que puedan aportar datos que permitan dar con su paradero.

Se trata de la adolescente Rocío Alejandra Sanhueza, de 15 años, cuya denuncia por su desaparición fue radicada en la comisaría Primera. De acuerdo a la descripción aportada, la joven tiene una contextura física robusta, de una altura de 1,69 metros, tez morena y ojos verdes. Sus cabellos son oscuros y largos.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios, o bien al teléfono 299-4432302 de la Comisaría Primera .

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A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.