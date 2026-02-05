McDonald's fortalece su presencia en la Fiesta de la Confluencia con un amplio y moderno punto de venta

Contará con un nuevo espacio modular de 7x3 metros donde los seguidores de la marca podrán degustar toda la línea de postres, bebidas y este año también el imperdible combo de Nuggets.

Por cuarto año consecutivo, McDonad´s participará como sponsor de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén , con una propuesta superadora en relación a las ediciones anteriores con la presentación de un amplio y moderno punto de venta y más productos para deleitar a sus seguidores.

Se trata de uno de los eventos populares más importantes del país que se realizará del 5 al 8 de febrero, para el que se espera una afluencia de público que rondará el millón y medio de espectadores durante las cuatro jornadas.

El line up de la 13º edición del festival contará con la presencia de artistas nacionales de primer nivel, entre quienes está Lauty Gram, Angela Torres, Bersuit Vergarabat, Dillom, Femi, FMK, Kapanga, Karina, La Beriso, La Joaqui, Luciano Pereyra, Luck-Ra, Migrantes, No Te Va Gustar, Rombai, Roze, Tizishi, Trueno y Tuli, entre otros.

Maximiliano Recchioni, operador local de McDonald’s, aseguró que “este año, la presencia de McDonald´s será mucho más relevante, con la presentación de un nuevo espacio modular de 7 x 3 metros que reemplazará al centro de postres que tuvimos hasta el año pasado”.

Los seguidores de la marca podrán degustar toda la línea de postres, bebidas y este año también el imperdible combo de Nuggets.

Fiesta Confluencia generica publico (4)

“Se trata de uno de los eventos que por trayectoria y convocatoria se posicionó entre los más importantes del país, por eso nuestra participación también es cada vez más fuerte” aseguró el empresario.

En los últimos años, la marca apostó al evento que no sólo tiene relevancia para los neuquinos, sino también para miles de turistas que eligen visitar la capital neuquina para disfrutar de uno de los eventos populares más importantes del país.

McDonald´s cuenta, en la ciudad petrolera, con cinco locales que son operados por la franquicia local. El último fue inaugurado a mediados de 2025 en la calle Teodoro Planas, en el oeste de la ciudad, y cuenta con tecnología de última generación.

A partir de una fuerte inversión, el local fue dotado de paneles solares para la generación de energía, como parte de una acción sustentable de la compañía.