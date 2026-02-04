Paolo Rocca respondió a Javier Milei por la licitación perdida y defendió la posición de Techint

El presidente del Grupo Techint explicó los motivos por los cuales Tenaris no fue adjudicataria de una licitación clave para un proyecto de exportación de GNL.

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca , respondió a los cuestionamientos del presidente Javier Milei y de integrantes del Gobierno nacional por la licitación para la provisión de tubos de acero destinada a un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL). La respuesta fue realizada a través de una carta fechada el 4 de febrero, en la que el empresario defendió el accionar de Tenaris y brindó precisiones sobre el proceso licitatorio.

Según explicó Rocca, la licitación fue convocada por SESA, una empresa privada, para la compra de 137 mil toneladas de tubos de acero de 36 pulgadas de diámetro con recubrimiento anticorrosivo. En ese marco, indicó que Tenaris , también una firma privada, presentó una oferta de 2.090 dólares por tonelada, “un precio equivalente a los valores en las principales economías libres como Estados Unidos o Europa, y consistente con los costos directos e indirectos de nuestra operación en Argentina”.

El titular del Grupo Techint detalló que, al ser informados de la existencia de una oferta de menor precio presentada por un proveedor de origen indio, la compañía propuso reducir su cotización en un 24% para igualar ese valor . “Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular”, afirmó en la carta.

No obstante, SESA resolvió adjudicar el proyecto al proveedor extranjero, una decisión que Rocca señaló como ajustada a las reglas internas de la empresa. De esta manera, Tenaris perdió una licitación que, según precisó, representaba alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura.

En el texto, el empresario también contextualizó el nivel de precios del proyecto, al remarcar que resulta inferior al de iniciativas anteriores, en un escenario global distinto, con valores internacionales del acero y del petróleo que llegaron a duplicar los actuales durante la pandemia y tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Toda la polémica se generó tras la adjudicación de una licitación para proveer caños de acero destinados a un gasoducto estratégico de casi 500 kilómetros entre Vaca Muerta y Río Negro, obra clave para la exportación de gas natural licuado (GNL). El consorcio Southern Energy —integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía— adjudicó el contrato a la empresa india Welspun, cuya oferta fue aproximadamente un 40% más baja que la de Techint, lo que resultó en uno de los episodios más resonantes de la competencia entre producción nacional e importaciones en el sector energético argentino.

El contexto global del acero

Rocca dedicó un apartado a describir la situación del mercado siderúrgico mundial, caracterizado por una fuerte sobrecapacidad productiva y por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos. Frente a ese escenario, enumeró las medidas adoptadas por las principales economías occidentales para proteger sus industrias, como aranceles, cuotas y salvaguardas.

En ese sentido, mencionó que Estados Unidos aplica aranceles del 50% a las importaciones de acero, Europa combina cuotas y aranceles que alcanzarán el mismo nivel, mientras que países como México, Canadá, Brasil e incluso la India adoptaron medidas similares. Según sostuvo, estas restricciones están generando un desvío de excedentes hacia mercados más abiertos, “como es hoy la Argentina”, a precios que calificó como de dumping.

Inversiones y respaldo al Gobierno

En la parte final de la carta, Rocca destacó los avances económicos logrados por la actual administración, como la reducción de la inflación y del riesgo país, y el respaldo internacional obtenido. También subrayó el apoyo del Grupo Techint a la gestión de Milei y las inversiones comprometidas en el país.

De acuerdo con los datos consignados, el grupo invirtió 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en 2025 y tiene comprometidos otros 2.400 millones para 2026. Finalmente, reafirmó la apuesta por el desarrollo industrial argentino y la necesidad de sostener un diálogo entre el sector privado y el Gobierno para mejorar la competitividad y la inserción en el comercio mundial.

