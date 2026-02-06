Imprudencia al volante: manejaba con un bebé en brazos por la ruta y al ser multado todo se fue de control

Un control de rutina en una ruta bonaerense terminó con agresiones, intervención policial y un conductor aprehendido. Quedó todo registrado por una cámara.

El conductor y su acompañante agredieron a los agentes de Tránsito.

Un episodio de extrema imprudencia al volante y posterior violencia contra agentes estatales quedó expuesto durante un control vial realizado en una ruta bonaerense, cuando el conductor de una combi fue interceptado mientras trasladaba a una menor de edad sin ningún tipo de sistema de seguridad . La situación, que comenzó como una infracción de tránsito, escaló rápidamente y terminó con la aprehensión del automovilista por resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de la localidad de General Madariaga , durante una recorrida preventiva desplegada por personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. El operativo formaba parte del esquema de controles reforzados correspondientes al programa Sol a Sol, diseñado para intensificar la fiscalización durante la temporada estival.

Al detener la marcha de una combi Mercedes Benz que circulaba por la traza provincial, los agentes advirtieron una situación que encendió todas las alertas. El conductor, un hombre domiciliado en el partido de Moreno, llevaba a un bebé sentado sobre sus piernas mientras manejaba , una conducta considerada de altísimo riesgo tanto para la menor como para el resto de los usuarios de la vía.

Según precisaron desde el Ministerio, el traslado de niños sin sistemas de retención infantil constituye una de las infracciones más graves contempladas por la normativa vigente, debido al nivel de exposición ante cualquier maniobra brusca o siniestro vial. Ante esta situación, el personal procedió a labrar el acta correspondiente y a notificar formalmente al conductor.

Manejaba con un bebé en brazos (1)

Escalada de tensión y agresiones

Lejos de finalizar allí, el procedimiento derivó en un escenario de creciente hostilidad. Tanto el conductor como su acompañante comenzaron a increpar verbalmente a los agentes, con insultos y amenazas, y luego pasaron a una instancia de violencia física contra el móvil oficial del Ministerio de Transporte.

De acuerdo al reporte oficial, los inspectores se vieron obligados a resguardarse dentro de la camioneta ante los golpes recibidos en el capot y las ventanillas. En medio de la tensión, el conductor volvió a subir a la combi e intentó avanzar con el vehículo contra la unidad de Seguridad Vial, generando una situación de riesgo extremo que obligó a solicitar apoyo policial inmediato.

Manejaba con un bebé en brazos (2)

Frente a la gravedad del cuadro, se dio intervención a efectivos policiales que acudieron al lugar para controlar la situación. El conductor fue finalmente reducido y aprehendido bajo la figura de resistencia a la autoridad, quedando a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde el organismo provincial remarcaron que, además de la infracción de tránsito inicial, el comportamiento del automovilista agravó su situación legal al poner en riesgo la integridad de los agentes y obstaculizar un procedimiento oficial.

Todo quedó registrado en video

Uno de los aspectos centrales del caso es que la totalidad del incidente quedó documentada por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial. Este sistema de videograbación fue incorporado por el Ministerio de Transporte bonaerense como parte de una política de modernización impulsada durante la gestión de Martín Marinucci.

Las imágenes, difundidas por el propio organismo, muestran el momento en que el conductor solicita que no se le aplique la multa cuando el acta ya estaba siendo confeccionada. Ante la negativa del personal, se observa el cambio de actitud y el inicio de las agresiones, primero por parte del hombre y luego de la mujer, quien incluso aparece golpeando el vehículo oficial mientras sostenía al bebé en brazos.

Desde el Ministerio explicaron que la implementación de cámaras en los móviles responde a la necesidad de contar con evidencia objetiva ante situaciones conflictivas, proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía y garantizar procedimientos transparentes y auditables.

En este caso puntual, el registro audiovisual permitió respaldar las actuaciones administrativas y judiciales, además de documentar tanto la infracción vial como las agresiones sufridas por el personal durante el operativo.

LO detuvieron manejando con un bebé en brazos

Finalmente, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reiteró su compromiso de sostener controles permanentes en las rutas, con especial foco en conductas que ponen en peligro a los sectores más vulnerables, como niñas y niños.

El organismo subrayó que el objetivo central del Operativo Sol a Sol es reducir los siniestros viales, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y erradicar prácticas irresponsables que pueden tener consecuencias irreversibles. En ese marco, advirtieron que los controles continuarán y que se actuará con firmeza ante cualquier situación que comprometa la seguridad en la vía pública.