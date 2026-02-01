Alarma en la Ruta 237 por un conductor que puso en riesgo a todos

El conductor fue interceptado en Piedra del Águila tras reiteradas denuncias, pero continuó su marcha pese a las infracciones y las maniobras peligrosas.

El conductor imprudente fue detenido en un control en Piedra del Águila, pero continuó viaje sin inconvenientes.

Un grave episodio de imprudencia al volante se registró en la Ruta 237 , una de las vías más transitadas durante la temporada de verano. Un conductor que circulaba desde San Martín de los Andes hacia Neuquén protagonizó una serie de maniobras peligrosas que generaron alarma entre otros automovilistas y obligaron a la intervención de las autoridades.

El hecho ocurrió a lo largo de distintos tramos de la ruta, donde varios viajeros advirtieron comportamientos que pusieron en riesgo la seguridad vial. Según relataron testigos, el vehículo realizó sobrepasos indebidos y forzó situaciones extremas que pudieron haber terminado en choques frontales.

La conducta del conductor no pasó desapercibida. A medida que avanzaba el trayecto, distintos automovilistas comenzaron a dar aviso a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. Las comunicaciones alertaban sobre maniobras temerarias reiteradas, especialmente en sectores de curvas y pendientes, donde la visibilidad es reducida y cualquier error puede resultar fatal.

Los reportes coincidían en que el vehículo avanzaba a alta velocidad y realizaba adelantamientos en lugares no habilitados, obligando a otros autos a frenar de manera brusca o a desviarse hacia la banquina para evitar colisiones.

El operativo en Piedra del Águila

Ante la seguidilla de advertencias, las autoridades locales montaron un operativo de control que permitió interceptar al conductor a la altura de Piedra del Águila. Allí se identificó el vehículo y al hombre que manejaba, constatándose una irregularidad considerada grave por la normativa vigente.

Durante el control se detectó que el rodado circulaba sin la patente reglamentaria, una falta que motivó el labrado inmediato de un acta de infracción. Esta situación, además de constituir una infracción administrativa, dificulta la identificación del vehículo ante eventuales siniestros viales.

Pese a la intervención policial y a la sanción aplicada, el conductor retomó su camino una vez finalizado el procedimiento. Según se informó, lejos de modificar su comportamiento, continuó circulando de manera riesgosa en los tramos siguientes del recorrido, generando nuevamente preocupación entre quienes compartían la ruta.

Maniobras de alto riesgo en la ruta

De acuerdo con los testimonios de los demás automovilistas y los informes de los organismos de control, el conductor imprudente incurrió en una serie de acciones consideradas de alto riesgo, entre ellas:

Sobrepasos en sectores con doble línea amarilla y escasa visibilidad.

Maniobras que obligaron a otros vehículos a realizar frenadas bruscas y movimientos evasivos para evitar choques frontales.

Desprecio por los límites de velocidad y por las normas vigentes en zonas de curvas y pendientes pronunciadas.

Este tipo de comportamientos resulta especialmente peligroso en rutas de montaña, donde las condiciones del camino exigen una conducción atenta y responsable.

Ante la reiteración de episodios similares en una de las rutas más transitadas de la Patagonia, los organismos de seguridad vial volvieron a insistir en la importancia de respetar las normas de tránsito. Desde el área remarcaron que la conducción temeraria no solo implica sanciones económicas, sino que pone en juego la vida propia y la de terceros.