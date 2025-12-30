Peligro al volante: escracharon a un automovilista que realizaba maniobras peligrosas en la Ruta 22

En las imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia como el vehículo circula en zigzag con automóviles a su alrededor. Denuncian que el conductor estaría alcoholizado.

Cansado de las imprudencias de los automovilistas, un conductor decidió filmar una impresionante escena que se registró en plena Ruta Nacional 22 . Las imágenes difundidas en redes sociales, dejan ver como el vehículo que circulaba en dirección hacia la localidad Senillosa, realiza varias maniobras imprudentes .

En el video, se observa como el Renault Logan , de color blanco, muerde la banquina y luego volver a subir a la ruta donde peligrosamente cruza de carril sin importar los demás automóviles a su alrededor . Según el autor del registro audiovisual, el conductor habría estado conduciendo en estado de ebriedad mientras realizaba el increíble zig zag .

La situación provocó indignación entre los demás conductores y representó un peligro, tanto para aquellos que circulaban como los diferentes puestos que estaban en las inmediaciones de la ruta que podrían haber sido arrollados. Hasta el momento, se desconoce si el conductor del vehículo, cuya patente es AF 190 LK , recibió algún tipo de denuncia por el hecho.

Proyecto nuevo_16x9

¿Dónde denunciar?

Ante maniobras peligrosas, conducción temeraria o situaciones que pongan en riesgo la seguridad vial, existen diversos canales oficiales habilitados para realizar denuncias. En primer lugar, se debe dar aviso urgente a la Policía del Neuquén, comunicándose con el 911 o con la comisaría más cercana. Otra vía es la División Tránsito de la Policía del Neuquén, encargada de la fiscalización y control vehicular en rutas provinciales y nacionales.

A nivel nacional, también se puede denunciar ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El organismo permite realizar la denuncia enviando fotos o videos donde se observe claramente la infracción y la patente del vehículo a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 011-6207-0590

011-6207-0590 Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Sistema de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno nacional

choque- senillosa- menores

Un choque entre una trafic y un auto dejó 21 heridos

Un grave choque se registró este sábado por la tarde sobre la Ruta 22, entre China Muerta y Senillosa, cuando una trafic que trasladaba a un contingente de niños colisionó con un automóvil Renault 12 Break. El siniestro ocurrió cerca de las 18, entre los kilómetros 1248 y 1252, y dejó 21 personas heridas, de las cuales 16 son menores de edad. En el minibús viajaban 14 niños de entre 6 y 9 años, oriundos del paraje Pilo Lil, mientras que en el auto se trasladaban dos adultos y tres menores de 11, 14 y 16 años.

choque- senillosa- menores-6-

Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo sanitario y de emergencia, con la intervención del SIEN, hospitales de Senillosa y Plottier, Bomberos y fuerzas policiales. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo se informó que dos pacientes fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón, mientras que el resto de los niños no presentó lesiones de gravedad y permanecía en observación en centros de salud de la región, con un estado general estable.

Según explicó el jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, el choque provocó el vuelco del minibús y dejó heridos con lesiones de diversa gravedad, incluyendo fracturas múltiples, traumatismos en extremidades, golpes en la cadera y el fémur, además de un adulto con lesiones en las costillas. Las autoridades remarcaron que el episodio vuelve a poner en foco la importancia de la seguridad vial, especialmente en corredores de alta circulación como la Ruta 22.