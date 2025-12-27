Qué se sabe de los niños heridos por el choque entre una trafic y un auto en Ruta 22

El accidente ocurrió este sábado entre China Muerta y Senillosa. De los 21 heridos, 16 son niños y dos fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón.

Un choque de fuerte impacto en la región se produjo este sábado sobre la Ruta 22, entre los kilómetros 1248 y 1252, en jurisdicción del ejido de Senillosa . Como consecuencia del choque entre una trafic y un auto Renault 12 Break, de los 21 ocupantes, 16 menores resultaron heridos de diversa consideración.

El siniestro vial tuvo lugar cerca de las 18 con víctimas múltiples entre China Muerta y Senillosa, cerca de un parque acuático. El siniestro involucró a un automóvil con dos adultos y tres menores de 11, 14 y 16 años . Mientras que en el minibús, viajaban 14 niños que formaban parte de un contingente del paraje Pilo Lil que se estimaba tendrían entre 6 y 9 años.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, informaron que esta tarde se activó un operativo de respuesta inmediata, con la intervención de cuatro móviles del SIEN, en un trabajo conjunto con el Hospital de Senillosa, el Hospital de Plottier, Bomberos de Senillosa, Bomberos de Plottier, la Policía de Plottier y la Policía de Senillosa.

Indicaron que "dos pacientes fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón para evaluación de mayor complejidad". Al tiempo que aseguraron que "los niños involucrados no presentaron heridas de consideración y los pacientes derivados al Hospital de Plottier permanecen (en horas de la noche de este sábado) en observación, en buen estado general".

Para finalizar, agregaron: "Este tipo de hechos vuelve a poner en primer plano la importancia de la seguridad vial, la conducción responsable y el respeto por las normas, especialmente en corredores de alta circulación".

Hospital Castro rendon (1) Claudio Espinoza

Cómo pasó

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, explicó a LM Neuquén que "al llegar la primera dotación se encontró con que un vehículo Renault Break R12 había colisionado con un minibús del gobierno de la provincia que trasladaba chicos de una colonia de vacaciones, que eran oriundos del paraje Pilo Lil".

Relató que la camioneta volcó sobre uno de sus laterales y se lesionaron 16 ocupantes. Dijo que presentaban heridas de distinta gravedad y consideración, como así también los cinco ocupantes de la break R12.

El bombero indicó que "los heridos presentaban lesiones de diversa gravedad, incluyendo algunos con fracturas múltiples, otros con heridas graves en brazos y extremidades inferiores. También con golpes o fracturas de cadera, traumatismos de fémur, rotura de fémur y lesiones importantes en los codos. Un adulto también sufrió un golpe en las costillas. Algunos fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón".