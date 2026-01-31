Atraparon a un prófugo de la Justicia de Chile intentando robar en Zapala

El prófugo quedó detenido al intentar robar una farmacia junto a otro sujeto, en el centro de Zapala.

Un hombre de nacionalidad chilena fue atrapado intentando cometer un robo en un comercio de Zapala y se descubrió que se encontraba prófugo de la Justicia de su país. En pocas, se ordenó y concretó su traslado al país vecino.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes, cuando personal policial intervino en un local comercial del rubro farmacéutico de esa ciudad, donde se procedió a la demora de dos hombres mayores de edad, quienes ocasionaron daños sobre la vidriera , aparentemente con fines de robo. Por ese motivo, quedaron vinculados a una investigación por presunta tentativa de robo y daño.

Tras la intervención inicial y por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos sujetos quedaron detenidos. En el marco de las diligencias posteriores, se realizaron averiguaciones complementarias que permitieron establecer que uno de los demorados, de nacionalidad chilena, registraba un pedido de captura vigente en su país de origen por diversos hechos delictivos.

comisaria 48 zapala.jpg

La situación fue confirmada mediante comunicación oficial con fuerzas de seguridad del país vecino, lo que permitió corroborar la vigencia del requerimiento judicial internacional. Inmediatamente, se informó a la fiscalía interviniente y se activaron los protocolos correspondientes, realizándose el control de antecedentes y las actuaciones judiciales de rigor

Ante la gravedad del caso, la autoridad judicial dispuso que el individuo con pedido de captura sea puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de regularizar su situación migratoria en la República Argentina. El traslado finalmente se efectuó durante la tarde, bajo custodia policial y con colaboración del Servicio Penitenciario, hacia dependencias migratorias del Paso Fronterizo Pino Hachado.

Atraparon al acusado de matar a tiros a un joven tras pasar 1 año prófugo

Esta semana, un hombre quedó preso luego de ser acusado del crimen a balazos del joven Daniel Ezequiel Poblete en el barrio Islas Malvinas de Neuquén capital. El imputado estuvo prófugo más de un año y recién fue apresado en los últimos días. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2024 y el proceso atravesó distintas instancias. En un primer momento, fue acusado otro hombre pero la investigación posterior determinó que no había participado. De esta forma, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía siguieron trabajando para atrapar al principal sospechoso.

Según la hipótesis de la fiscalía, la víctima circulaba junto a dos amigos cuando fue alcanzada por dos personas con quienes habían tenido conflictos previos. Intentaron alejarse corriendo mientras se arrojaban piedras unos a otros, luego de lo cual los atacantes dispararon contra los tres jóvenes. Poblete recibió tres impactos de arma de fuego falleciendo de manera casi inmediata.

Sala de audiencia - tribunales - ciudad Judicial neuquen 02 Claudio Espinoza

A partir de distintos datos obtenidos por los investigadores, un hombre fue detenido en forma inicial porque supuestamente había participado de la balacera. El MPF lo consideró coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo acusó en marzo de 2025. Sin embargo, los elementos recolectados por los acusadores lo pusieron lejos de la escena de los hechos y terminó sobreseído.

Entre otras precisiones, la parte acusadora destacó que el ataque ocurrió sobre calle Pringles y que fue protagonizado por dos personas.

Durante la etapa inicial del proceso, participaron la fiscal Lucrecia Sola junto a la asistente letrada Agustina Bouyer y, entre otras medidas, habían reclamado que el imputado cumpla prisión preventiva. Sin embargo, una jueza de garantías descartó esta medida cautelar y se limitó a imponerle presentaciones periódicas en una comisaría cercana a su domicilio.

Respecto del nuevo acusado de esta semana, el juez Luis Giorgetti no solo dio por formulados los cargos sino que consideró los argumentos del MPF en relación al peligro de fuga y dictó su prisión preventiva. La medida cautelar se dispuso por el plazo de cuatro meses, al igual que el tiempo contemplado para la investigación. En tanto, seguirán adelante las acciones para dar con el otro sospechoso.