Alerta por el calor extremo: qué pasa con las cianobacterias en El Chocón

Las altas temperaturas favorecen su proliferación. Un informe de la AIC advierte niveles de riesgo medio y alto y pide extremar cuidados.

El intenso calor que atraviesa la región volvió a generar preocupación en uno de los principales puntos turísticos de Neuquén . En El Chocón , el embalse Ezequiel Ramos Mexía presenta altos niveles de cianobacterias , un fenómeno que se potencia con las temperaturas extremas.

La advertencia surge de un informe de alerta temprana elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , que monitorea de manera permanente la calidad del agua en los principales embalses de la región. Según el relevamiento, durante los últimos días se registraron niveles de alerta 2 y 3 , considerados de riesgo medio y alto, respectivamente.

De acuerdo al reporte oficial, el embalse se ubicó en nivel de alerta 2 , con una densidad estimada de entre 2.000 y 15.000 células por mililitro . En tanto, durante el fin de semana, los valores superaron las 15.000 células por mililitro , alcanzando el nivel de alerta 3 , el más elevado dentro de la escala utilizada por el organismo.

La situación genera especial atención porque coincide con plena temporada de verano, cuando cientos de familias y turistas eligen las costas del lago para aliviar las altas temperaturas. Desde la AIC remarcaron que la presencia de cianobacterias puede variar de un día a otro, dependiendo de las condiciones climáticas, por lo que recomiendan informarse antes de realizar actividades recreativas.

Cianobacterias 01-02-2026 Villa El Chocón

El mapa satelital incluido en el informe muestra amplias zonas del embalse con concentraciones elevadas, lo que indica que no se trata de un episodio aislado, sino de una floración extendida en distintos sectores del cuerpo de agua.

Ante este escenario, recomendaron observar el aspecto del agua antes de ingresar al lago. Si se detecta coloración verde intensa, aspecto espeso o acumulación de manchas en la orilla, se debe evitar el baño, la pesca recreativa y el consumo de agua sin tratamiento.

En el caso de las mascotas, el riesgo es mayor, ya que pueden ingerir agua contaminada al beber o al lamerse el pelaje tras el contacto. Mientras persistan las altas temperaturas, el monitoreo continuará activo y no se descarta que los niveles de alerta se mantengan elevados en los próximos días.

El Chocón- embalse Ramos Mexía - algas- alerta- cianobacterias.jpg la presencia de una capa espesa verde en las aguas de El Chocón, podría implicar toxinas. AIC

Qué son las cianobacterias y por qué aparecen en verano

Las cianobacterias son microorganismos que se desarrollan naturalmente en ambientes acuáticos, pero que pueden multiplicarse de forma acelerada cuando se combinan altas temperaturas, escasa renovación del agua y mayor disponibilidad de nutrientes. Estas condiciones suelen darse con mayor frecuencia durante el verano, especialmente en embalses y lagos.

Cuando se producen floraciones, el agua adquiere un color verde intenso o amarronado, con aspecto espeso o en forma de manchas concentradas, tanto en la superficie como en las orillas. En esos casos, el contacto puede generar irritaciones en la piel, problemas gastrointestinales y otros efectos adversos, sobre todo en niños y mascotas.

Advierten por la presencia de cianobacterias

Qué indican los niveles de alerta

El sistema de monitoreo de la AIC establece cuatro niveles de alerta. En el nivel 0, el agua presenta su color habitual y no existen riesgos para las actividades recreativas. El nivel 1 indica una presencia baja, con pequeñas manchas verdes dispersas, donde el ingreso al agua es posible con precaución.

En el nivel 2, detectado el viernes, el agua muestra una coloración verde visible en superficie y orillas, similar a una “mancha de pintura”. En estos casos, se recomienda evitar el contacto con las zonas afectadas y extremar cuidados con niños y animales. En el nivel 3, registrado durante el fin de semana, el riesgo es alto y la indicación es no ingresar al agua, además de mantener alejadas a las mascotas y evitar cualquier tipo de contacto.