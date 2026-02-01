Una pareja fue baleada desde una moto en Cutral Co

Un hombre y una mujer recibieron disparos cuando salían de su casa. Se busca determinar si el ataque está vinculado a otro caso ocurrido a pocas cuadras.

Una pareja fue baleada en un violento episodio ocurrido durante este fin de semana en Cutral Co . Las víctimas, un hombre y una mujer, recibieron disparos de arma de fuego en las piernas y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital local, donde permanecieron internadas bajo observación, aunque se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, alrededor de las 23:30 , en la calle Güemes del barrio Nehuen Che. Según se pudo reconstruir a partir de fuentes vinculadas a la investigación, la pareja se encontraba saliendo de su vivienda cuando fue sorprendida por una motocicleta que pasó por el lugar.

De acuerdo con la información, la moto era conducida por una sola persona, quien sin mediar palabra efectuó varios disparos contra la pareja. Tras el ataque, el agresor se dio rápidamente a la fuga, sin que hasta el momento haya sido identificado ni detenido.

Los disparos impactaron en las piernas de ambas víctimas: uno de ellos recibió una herida en la pierna izquierda, mientras que el otro fue alcanzado en la pierna derecha. A pesar de la gravedad que implica un ataque con arma de fuego, las lesiones no comprometieron órganos vitales.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones y ver a las personas heridas. En pocos minutos, se dispuso el traslado de ambos al hospital de Complejidad de Cutral Co, donde recibieron atención médica inmediata.

Estado de salud de las víctimas

En el centro de salud, el personal médico constató que las lesiones eran compatibles con impactos de arma de fuego, aunque confirmaron que ninguno de los heridos corría riesgo de vida. Ambos quedaron en observación y evolucionaban favorablemente, según indicaron fuentes hospitalarias.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles antecedentes que permitan establecer el móvil del ataque. Tampoco se informó si las personas habían recibido amenazas previas o si existía algún conflicto que pudiera estar relacionado con el hecho.

Hospital-de-Cutral-Co.jpg

Investigación en curso y pocas precisiones

Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa inicial y no se brindaron mayores precisiones sobre lo ocurrido. Personal policial trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de la escena del ataque, con el objetivo de identificar al autor de los disparos y reconstruir el recorrido de la motocicleta.

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es la posible vinculación de este hecho con otro episodio violento similar. En ese caso, un hombre habría recibido un disparo de arma de fuego en la calle Ejército Argentino, también en Cutral Co.

Hasta el momento, no está claro si se trata del mismo suceso, informado en distintos lugares, o si se registraron dos hechos paralelos con características similares durante la misma franja horaria. Según se indicó, ambos escenarios están separados por pocas cuadras, lo que alimenta las dudas sobre una posible conexión.

cutral co patrullero policia.jpg

Fuentes consultadas señalaron que esa hipótesis no fue descartada, aunque aún no hay confirmaciones oficiales. La cercanía entre ambos puntos y la coincidencia temporal obligan a los investigadores a analizar ambas situaciones de manera conjunta.

Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar si existe un único agresor o si se trató de episodios independientes. Se espera que en las próximas horas puedan surgir novedades a partir del avance de las pericias y de la toma de declaraciones.