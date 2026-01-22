La UNCo suma una nueva carrera universitaria vinculada a la salud: cómo anotarse

Están las inscripciones para cursar la Tecnicatura Universitaria en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud. Hay tiempo hasta el 15 de febrero.

La provincia de Neuquén contará con una nueva carrera universitaria gratuita. La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Municipalidad de Cutral Co firmaron un acuerdo para iniciar el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud, con el fin de generar más oportunidades educativas en la zona y fomentar la presencia de más personas en los centros de salud.

Los agentes sanitarios cobraron mayor relevancia en los últimos años, sobre todo a partir de la importancia de fomentar hábitos saludables y preventivos que se perdieron por el relajamiento en las medidas de autocuidado y la caída en la tasas de vacunación.

"Incluso en tiempos de redes sociales y alta tecnología, su presencia sigue siendo insustituible para garantizar la salud comunitaria", señalaron desde la UNCo sobre el nuevo rol profesional que podrá desarrollarse con el inicio de una carrera específica en el campus de Cutral Co.

"El agente sanitario es un profesional clave en la atención primaria de la salud. Su tarea se centra en ser el primer contacto entre la comunidad y el sistema sanitario, realizando visitas domiciliarias, promoviendo hábitos saludables, previniendo enfermedades y facilitando el acceso a servicios. A lo largo de la historia vital de las personas —desde la gestación hasta la adultez— este rol se convierte en un puente indispensable. Además, brinda educación sanitaria tanto en ámbitos urbanos como rurales, y fue fundamental en la consolidación de los sistemas de salud de Río Negro y Neuquén", indicaron.

Con la participación de la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Silvia Ávila, y la secretaria académica, Teresa Braicovich, además del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco. La carrera será impartida en el Centro de Estudios Universitarios de Cutral Co (CEUC), para así consolidar la presencia académica de la UNCo en la región.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo firmó el convenio con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, para implementar la Tecnicatura aprobada por la Ordenanza 1067/25 del Consejo Superior. El acuerdo contempla financiamiento y trabajo conjunto, replicando la experiencia exitosa de la Tecnicatura Universitaria en Farmacia que ya se dicta en la localidad.

Las personas graduadas de esta carrera estarán capacitadas para promover medidas de cuidado de la salud individual, comunitaria y ambiental, identificar necesidades socio-sanitarias en su área territorial, participar en vigilancia epidemiológica y detección de factores de riesgo.

Además, pueden contribuir a la calidad de los procesos de atención mediante la lectura del contexto social y cultural, emplear tecnologías de la información para registro, análisis y comunicación de datos, colaborar en la planificación, ejecución y evaluación de programas sanitarios y capacitar a la población en educación sanitaria y autocuidado.

También tienen la facultad de impulsar acciones interdisciplinarias para promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, intervenir en el control de enfermedades y derivación oportuna de casos, supervisar esquemas de vacunación y favorecer la comunicación efectiva dentro del equipo de salud.

"La firma del acuerdo fortalece la presencia de la Universidad Nacional del Comahue en la región y reafirma el compromiso de la Facultad de Ciencias Médicas con la formación de profesionales que cuidan la salud de la comunidad", señalaron desde la Universidad.

El convenio responde a un doble objetivo: por un lado, ampliar la oferta académica en ciudades alejadas de Neuquén capital, como Cutral Co. Por otro lado, se busca resolver una necesidad social urgente: contar con agentes sanitarios preparados para enfrentar los desafíos de la salud pública en un contexto de escasez de recursos humanos capacitados en el sistema.

Detalles de la inscripción

Los interesados en formar parte de esta nueva cohorte deberán realizar el trámite de manera presencial.

Fecha límite: Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de febrero, aunque se advierte que los cupos están sujetos a vacantes disponibles.

Lugar: Centro de Estudios Universitarios Cutral Co (CEUC), ubicado en Tucumán 329.

Horario: De 8 a 13 hs.