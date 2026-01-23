La Comarca tendrá su propio Centro Oncológico financiado con fondos del ENIM

La iniciativa, aprobada por Plaza Huincul y Cutral Co, permitirá que pacientes oncológicos de la región reciban tratamiento sin salir de la Comarca.

Plaza Huincul y Cutral Co tendrán su propio Centro Oncológico, que funcionará en el Hospital de Complejidad de la Comarca . El proyecto permitirá que los vecinos de ambas localidades reciban atención especializada sin tener que trasladarse fuera de la región.

Este jueves, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad autorizar al Ejecutivo municipal a utilizar fondos del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo (ENIM) para la construcción del Centro de Atención Integral de Oncología.

El intendente Claudio Larraza destacó el compromiso del Concejo en el tratamiento del proyecto, “que propone brindar una atención integral a una problemática grave que tenemos en la región, pero también representa un alivio para los pacientes oncológicos y sus familias que afrontan las dificultades de llevar el tratamiento”. Además, valoró las gestiones conjuntas con Cutral Co y el Gobierno de la Provincia del Neuquén para fortalecer la infraestructura y los servicios del hospital local.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo, recordó que el proyecto comenzó a gestarse en 2024 a partir de una iniciativa impulsada en Plaza Huincul, que fue aprobada por unanimidad y luego replicada en Cutral Co. La ordenanza 029/2024 solicitó al Ejecutivo Municipal, al Gobierno Provincial y al Ministerio de Salud la creación del centro oncológico regional.

Con la aprobación en sesión por unanimidad—con el voto de los concejales Daniel Vidondo, Liliana Gorsd, Marga Yunes, Viviana Casado, Fernando Doroschenco y Sebastián Ávila (Gustavo Suárez estuvo ausente)— y su réplica en el Concejo de Cutral Co, los municipios de la Comarca accederán a fondos no reintegrables del ENIM por $528 millones cada uno, equivalentes al 50% del presupuesto oficial, para construir el Centro Oncológico.

El espacio, de 322 metros cuadrados en el predio del Hospital de Complejidad VI, contará con recepción, consultorios, farmacia, baños accesibles, estaciones de enfermería y gabinetes técnicos, entre otros servicios.

La aprobación en Cutral Co

Durante la misma jornada de jueves, el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó sobre tablas la ordenanza que acompaña el proyecto regional del Centro Oncológico, ratificando el respaldo institucional a la iniciativa sanitaria impulsada por Plaza Huincul.

De la sesión extraordinaria participaron el presidente del cuerpo, Jesús San Martín y los concejales Elida González, Hugo Deisner, Fabián Godoy y Plinio Rubilar. Estuvieron ausentes Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Maximiliano Navarrete y César Pérez.

centro oncologico plaza huincul.2

Durante el tratamiento, el Concejo se constituyó en comisión y recibió al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, quien presentó los planos del proyecto y respondió consultas sobre sus características técnicas. Finalmente, se informó que el plazo de ejecución será de 150 días corridos, una vez adjudicada la obra, que se realizará mediante licitación pública.