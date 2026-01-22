Salto de calidad en la salud neuquina: la innovadora apuesta tecnológica de Clínica Dr. Roberto Raña

A través de una alianza estratégica con la multinacional Abbott, potencia sus servicios en Neuquén, Centenario, Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces y Plaza Huincul. Conocé el nuevo sistema de turnos digitales.

En el marco de un proceso sostenido de crecimiento y fortalecimiento de su infraestructura, Clínica Dr. Roberto Raña anunció la incorporación de un nuevo equipamiento de última generación en su laboratorio central , una inversión estratégica orientada a mejorar la capacidad operativa, optimizar tiempos de respuesta y acompañar la creciente demanda de la región.

La institución, referente en análisis clínicos en la provincia de Neuquén, cuenta con un equipo de más de 200 profesionales que trabajan diariamente en sus más de 10 sedes ubicadas en Neuquén Capital, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, Añelo y Plaza Huincul.

En los últimos años, el laboratorio no solo incrementó el volumen de pacientes atendidos, sino también la cantidad y diversidad de análisis que procesa , consolidándose además como centro de referencia para laboratorios de la región que derivan sus estudios.

Incorporación Alinity CI, Clínica Dr. Roberto Raña (ALTA)

Más tecnología

La renovación tecnológica implicó un acuerdo con la empresa multinacional Abbott para sumar la nueva plataforma Alinity ci, equipamiento automatizado de alta complejidad que representa un salto significativo en términos de eficiencia, flexibilidad e innovación.

Gracias a esta incorporación, el laboratorio amplía su capacidad total de procesamiento a más de 1.550 tests por hora, mejora el rendimiento en química clínica con hasta 1.350 determinaciones por hora y alcanza casi un 90% más de disponibilidad de reactivos para inmunoensayos vinculados a hormonas, marcadores tumorales, enfermedades infecciosas y autoinmunes, entre otros estudios.

Desde la conducción de la clínica destacaron que esta inversión responde a una mirada estratégica de largo plazo. “Para seguir creciendo de manera sostenible, era necesario contar con tecnología que acompañe la demanda actual y futura, manteniendo los estándares de calidad que nos caracterizan”, señalaron.

clinica raña laboratorio cp (3)

Nuevo sistema de turnos

Como parte de este proceso de modernización, la institución incorporó en su web (www.clinicaraña.com.ar) también un sistema de autogestión de turnos online, disponible tanto para estudios de laboratorio en las sedes como para el servicio de laboratorio a domicilio, una herramienta que busca facilitar el acceso, optimizar la experiencia de los pacientes y adaptarse a nuevas formas de organización de la atención en salud.

La incorporación del nuevo equipamiento se enmarca en la visión de la Clínica Dr. Roberto Raña de continuar invirtiendo en innovación tecnológica, fortaleciendo su rol como actor clave del sistema de salud regional y reafirmando su compromiso con la comunidad neuquina.

clinica raña laboratorio cp (2)