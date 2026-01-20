Rioseco y municipales de Cutral Co firmaron el acuerdo salarial para 2026

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmó el acuerdo salarial que establece una recomposición para el personal municipal y para quienes integran los programas de trabajo.

Del encuentro, llevado adelante esta mañana en la Municipalidad de Cutral Co, participaron el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el Secretario General de la Junta Interna de ATE, Juan Antío; el representante de la Junta Interna de ATE a nivel local, José Navarrete; y la Secretaria de Género de la CTA, Alejandra Cides.

“Me animo a decir que será una de las mejores paritarias del país. Esto tiene que ver con la necesidad de una recomposición salarial y con el objetivo de que el salario se vaya recuperando”, afirmó el jefe comunal, al destacar la importancia del acuerdo alcanzado.

Ramon Rioseco acuerdo salarial

En cuanto a los alcances del acuerdo, se informó que los empleados municipales de planta percibirán un aumento del 36 %, dividido en un 20 % con los haberes de enero y un 16 % a partir del mes de junio. Por su parte, el personal de los programas de trabajo (Personal Plus) recibirá un incremento diferenciado según la antigüedad: quienes cuenten con más de un año percibirán un aumento total de $300.000 en dos cuotas de $150.000, a abonarse con los haberes de enero y de junio, mientras que aquellos con menos de un año de antigüedad recibirán $150.000, también en dos cuotas que se pagarán en los mismos meses.

Se firmó un acta compromiso para la ampliación del Parque Solar

El pasado 8 de enero, en la Municipalidad de Cutral Co, con la presencia del Intendente Ramón Rioseco; el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; y representantes de la empresa Kaizen Energy S.A.E.C.A., se firmó el Acta de Compromiso en el marco del Proceso Previo de Iniciativa Privada para el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, con una potencia estimada de 30 MW.

El Jefe Municipal se refirió al proceso inicial que llevará adelante la empresa y expresó: “Es una propuesta de iniciativa privada de la empresa Kaizen para la ampliación del parque solar, que ya está autorizada por CAMMESA y por Nación. Tienen 60 días para presentar las garantías, la inversión y los recursos necesarios para ejecutar la obra”.

Además, explicó: “Esto dejará renta y eso nos permitirá realizar obras, construir escuelas, generar producción y crear mano de obra. El mundo que viene es el de la energía, por eso planteamos esto como una mirada hacia el futuro”.

Por su parte, Claudio Escobar, CEO de Kaizen Energy S.A.E.C.A., afirmó: “Vimos la trayectoria y el buen trabajo que realiza el Municipio de Cutral Co. Treinta megas no es poco para Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co”.