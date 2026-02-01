Pulmarí en la mira de los opositores: denuncian que el sistema dejó sin derechos a pobladores históricos

El partido Cumplir cuestionó el rol de la Corporación. Habló de estafas a compradores y pidió revisar un esquema que genera conflictos e inseguridad jurídica.

Un sector del espacio libertario en Neuquén, representado por el partido Cumplir , lanzó una dura crítica contra el funcionamiento de la Corporación Interestadual Pulmarí , al considerar que el organismo fracasó en los objetivos para los que fue creado y se convirtió en un foco permanente de conflictos por la administración y comercialización de tierras.

El planteo tomó fuerza tras una reunión que mantuvieron los diputados neuquinos Brenda Buchiniz, Cecilia Papa, Mónica Guanque , Federico Méndez y el exdiputado nacional Francisco Sánchez , con pobladores de ley y concesionarios de la zona de Pulmarí. También lo hizo de manera virtual el diputado radical, César Gass.

Allí, los vecinos expresaron su respaldo a una revisión integral del sistema vigente e incluso a la disolución de la Corporación, que lleva más de cuatro décadas de funcionamiento.

Cumplir Brenda Buchiniz Diputados se reunieron con más de 200 pobladores legítimos de Pulmarí.

Según relataron los legisladores, cerca de 200 pobladores legítimos participaron del encuentro. Muchos de ellos cuentan con arraigo centenario en el territorio, con generaciones nacidas y criadas en esas tierras mucho antes de la creación del ente. En ese contexto, manifestaron su preocupación por la falta de reglas claras, la discrecionalidad administrativa y la creciente inseguridad jurídica.

Venta de tierras: garantías y derechos reales

Uno de los puntos más sensibles del reclamo estuvo vinculado a la polémica por la venta de tierras y a denuncias de presuntas estafas realizadas por algunos compradores. Desde Cumplir señalaron que el régimen especial de Pulmarí permitió operaciones poco transparentes, con derechos precarios y concesiones que no brindaron garantías reales, lo que derivó en conflictos judiciales y reclamos públicos.

A esto se sumó el malestar por declaraciones recientes del presidente de la Corporación, Daniel Salazar, respaldadas por el gobernador Rolando Figueroa, en las que se generalizó a los pobladores de ley como supuestos “usurpadores y estafadores”. Los vecinos rechazaron de plano esa caracterización y la consideraron injusta y alejada de la realidad histórica de la región.

daniel salazar corporacion pulmari neuquen Danile Salazar es presidente de la Corporacxioón Interdastiual Pulmarí.

“Entre estas personas sólo veo hombres y mujeres de trabajo que quieren reglas claras para seguir habitando el suelo donde nacieron sus padres y abuelos, mucho antes de la creación de la Corporación, y cuyos derechos hoy se ven cuestionados por decisiones administrativas que desconocen décadas de esfuerzo y arraigo”, expresó la diputada Brenda Buchiniz durante el encuentro.

La legisladora también advirtió que, si se avanza en una revisión del esquema actual, no puede hacerse de manera unilateral. “Si es momento de cambiar las reglas, esas reglas no las puede imponer ningún patrón de estancia. Deben debatirse y plasmarse en una ley, con participación de los legisladores y de los propios vecinos, reconociendo la historia de cada poblador y garantizando previsibilidad y respeto para sus descendientes”, sostuvo.

Durante la reunión, uno de los momentos más contundentes se dio cuando el vocero de los pobladores de ley y representante del grupo Remeco, Ricardo Pino, consultó a los presentes si estaban de acuerdo con disolver la Corporación y devolver las tierras al régimen habitual. Todas las manos se alzaron en señal de apoyo.

corporacion pulmari neuquen La Corporación Puilmarí.

“La ley que creó la Corporación Pulmarí y estableció un régimen especial para estas tierras, administradas por un directorio con fuerte influencia política, no ha logrado resolver los conflictos existentes. Por el contrario, generó tensiones permanentes entre pobladores históricos y concesionarios con distintos permisos de uso”, afirmó Pino.

Desde el partido Cumplir interpretaron que la polémica por las presuntas estafas a compradores no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo agotado, que concentra decisiones, carece de controles efectivos y deja a pobladores y adquirentes expuestos a cambios políticos y administrativos constantes.

¿Cómo funciona actualmente Pulmarí?

Como organismo tripartito, la CIP tiene en su directorio a representantes del Estado Nacional, del Estado Provincial y de comunidades mapuches.

La CIP es la titular y propietaria de las tierras comprendidas en su jurisdicción y ninguna persona tiene derecho a ofrecerlas en venta, cederlas o transferirlas, dado que se trata de actos prohibidos por la Ley Nacional N 23.612.

Pulmarí tiene apenas 23 pobladores (en realidad son 23 familias) que están autorizadas a realizar actividades de veranada y productivas, por la ley nacional que rige desde fines de la década del 80. Están permitidos los emprendimientos turísticos, pero no pueden vender las tierras porque le pertenecen a la corporación. Pese a la prohibición, cinco familias vendieron a terceros, algunos de los cuales incluso volvieron a vender.

Se asegura que, en total, se vendieron ilegalmente lotes a unos 150 “nuevos propietarios” y que para ello se valieron de los servicios de dos escribanías, cuyos nombres aún no trascendieron, pero que se encuentran identificadas.