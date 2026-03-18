Comedor de Cuenca XV: más de 1900 familias esperan que el lugar abra sus puertas

Desde el comedor explicaron que la falta de insumos retrasó el inicio de la asistencia en este 2026.

La situación de los comedores en la provincia es crítica.

La situación del comedor del barrio neuquino C uenca XV es crítica. Referentes explicaron que, pese a estar en marzo, en plena época escolar, aún no pudieron abrir sus puertas por la falta de insumos.

En diálogo con LU5 , la referente social Natalia Brizuela confirmó que se trata de una situación generalizada , ya que, según afirmó, ningún comedor de la provincia está funcionando actualmente, debido a demoras en la entrega de alimentos esenciales.

“No es que no abrí yo, no abrió ningún comedor en Neuquén”, aseguró. “No es que no abrí yo, no abrió ningún comedor en Neuquén”, aseguró.

El dato más preocupante es la magnitud de la asistencia que quedó en pausa. Durante 2025, el espacio cerró el año con cerca de 1900 familias asistidas, incluyendo casos especiales como adultos mayores o personas con discapacidad.

“Terminamos muy mal y arrancamos peor. No hemos tenido respiro”, describió Brizuela, al señalar que el contexto social se agravó con más situaciones de violencia, abandono y necesidades básicas sin cubrir.

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Demanda en crecimiento

A pesar de que el comedor permanece cerrado, la demanda no se detiene. Brizuela indicó que al menos 30 familias nuevas se acercan todos los días en busca de ayuda, a la espera de que se retome la actividad. El problema es que el cupo ya está desbordado.

“Cuando abramos, voy a tener una fila extra esperando si sobra algo”, advirtió. La falta de recursos obliga a mantener el mismo límite de asistencia, sin posibilidad de incorporar nuevos casos.

La situación también impacta en la organización interna. Frente a la sobrecarga, el equipo decidió priorizar a los niños y adultos mayores, dejando en segundo plano a otros sectores como personas solas en situación de calle.

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Contexto complejo

El contexto en el barrio es cada vez más complejo. Brizuela alertó sobre el crecimiento de personas viviendo en cañadones y espacios públicos, muchas con consumos problemáticos. “Ya no son solo jóvenes, hay gente grande en la calle, de 30, 40, hasta 60 años”, explicó.

A esto se suma la llegada de familias de otras provincias en busca de oportunidades, lo que incrementa la presión sobre los recursos locales. “La estamos pasando mal y cada vez somos más”, resumió.

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Falta de insumos

El principal obstáculo en la actualidad es la falta de insumos. La referente explicó que aún resta la provisión de alimentos, especialmente carne, lo que impide reactivar la actividad en el comedor.

“Somos nosotros los que tenemos que decirle a un chico que vaya a la escuela sin comer”, expresó con crudeza. “Somos nosotros los que tenemos que decirle a un chico que vaya a la escuela sin comer”, expresó con crudeza.

Mientras tanto, desde Cuenca XV sostienen la asistencia como pueden y apelan a la solidaridad de la comunidad, impulsando campañas para recolectar ropa, calzado, abrigo y alimentos.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al comedor, ubicado en la manzana 32, en el Salón de Usos Múltiples (SUM), donde se reciben las donaciones para asistir a las familias del sector.