Cuenca XV: gracias a los oyentes de la radio, consiguió plata para un comedor que alimenta a 1.900 personas

CUENCA XV- NATALIA BRIZUELA- DEPORTE.jpg Gentileza Johana Olate

Además de ofrecer un plato caliente o una copa de leche en comedores comunitarios, también se brinda apoyo primario y secundario e inglés para niños (a partir de 5 años). Brizuela también agregó a la larga lista un curso de barbería con salida laboral, un curso de corte y confección, y un curso de colocación de porcelanatos, que estaría próximo a empezar.

Actividades gratis en Cuenca XV

“No hay caja de financiación, es mi sueldo. La asociación no está recibiendo aportes económicos de ningún lado. El año pasado fue el último aporte económico que recibimos por un convenio con la Municipalidad de Neuquén para poder comprar indumentaria deportiva y artículos deportivos, que hicimos. Fue una linda inversión”, recordó Brizuela a LU5.

Aseguró: "Hago milagros con poca plata. Lo hago con mi propio sueldo porque tengo que aclararle a todo el mundo que todas nuestras actividades son gratuitas. Nosotros no cobramos nada, ni inscripción ni cuota social. Si bien somos una asociación civil y tenemos socios, nosotros no cobramos esa inscripción y esa cuota mensual es totalmente gratis".

CUENCA XV- NATALIA BRIZUELA- DEPORTE-2.jpg

Los padrinos

Brizuela contó que cuenta con el aporte de una persona que prefiere mantenerse en el anonimato y que colabora mensualmente con el SUM. "Hay una persona anónima que todos los meses me manda 50.000 pesos para pagar el gas", dijo y manifestó su agradecimiento.

A través de la radio, Brizuela se enteró que contaría en adelante con el apadrinamiento de un comerciante con 240 mil pesos semanales para poder solventar los gastos que implica mantener las actividades deportivas. "Me ayuda un montón. No solo por lo económico, porque de última lo económico yo lo tengo más que asumido y mis hijos lo sufren. Lo tienen asumido también. Pero esto de que todo el mundo sepa que en Cuenca no está todo mal", afirmó.

Dijo que le gustaría que supieran "cuántos campeones, cuánta gente sacamos de la calle, cómo luchamos contra la droga, contra el alcohol, contra la violencia, cuántas mujeres recuperamos esa violencia que es intrafamiliar y a cuántos pibes le damos de comer, a cuántos pies le damos una sonrisa. En el salón se trabajan 13 horas diarias. Abre a las 8 de la mañana y cierra a las 9 de la noche".