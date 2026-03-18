Emiten alerta naranja por lluvia en Neuquén: zonas afectadas

También se registrará este jueves alerta amarilla por viento y lluvia. Las condiciones meteorológicas se agudizan en parte de la provincia.

El pronóstico del tiempo para este jueves en parte de la provincia se verá afectado por dos alertas de viento y precipitaciones que afectará principalmente la cordillera neuquina de norte a sur. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja por lluvia para el sur provincial, mientras que la alerta amarilla afectará desde el centro al norte neuquino por viento y lluvia.

El ente nacional advirtió que la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Y que las zonas afectadas durante la madrugada del jueves serán: la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y Sur de Aluminé. Además de Los Lagos.

Por su parte, en la franja cordillerana restante recordó a la población que la alerta amarilla significa que habrá posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Adelantó que se registrará tormenta y viento en cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín. En este caso será a partir de la madrugada hasta horas de la tarde.

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Qué dice el tiempo para Neuquén

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuenca (AIC) informaron que el pronóstico anticipa para este jueves inestabilidad con formación de tormentas en el Valle Medio y zona costera. Mientras que el viernes descenderá la temperatura, mejorando hacia un fin de semana con buen tiempo.

Según el SMN, dos fenómenos se registrarán en Neuquén y su zona de influencia: habrá un descenso de la temperatura y ráfagas fuertes de viento. El organismo nacional anticipó una temperatura de 14 grados por la madrugada bajo un cielo parcialmente nublado y viento leve del sector sur. Por la mañana la temperatura será de 16 grados con viento de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas de 51 y 59 kilómetros por hora. El cielo en la tarde estará mayormente nublado con una temperatura máxima de 23 grados y viento débil. Hacia la noche seguirá mayormente nublado, aunque no anticipan lluvias ni tormentas. La temperatura descenderá a los 19 grados y el viento soplará de leve a moderado proveniente del sector sur.

Viento (7)

En cambio, el viernes cambian las condiciones meteorológicas en la ciudad de Neuquén, se espera tiempo inestable. Estará más fresco, la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima no superará los 19 grados. Anticipó lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche. Habrá viento de leve a moderado gran parte de la jornada con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora por la madrugada.

Leve mejoría para el inicio del fin de semana largo. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 21 grados. Estará algo nublado y soplará viento de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.