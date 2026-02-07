Alerta amarilla y naranja por tormentas y granizo en cuatro provincias

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes y posible granizo en cuatro provincias.

El alerta fue emitido por el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes que se registrarán este sábado en distintas regiones del país. El aviso incluye la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo, con acumulados que podrían superar los valores previstos de manera puntual.

La alerta amarilla alcanza a zonas donde se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones estimadas entre 30 y 50 milímetros. En estos sectores no se descarta la ocurrencia de ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

En tanto, el nivel de alerta naranja rige para áreas donde se prevén fenómenos más intensos. Allí podrían registrarse tormentas severas, con abundante caída de agua en lapsos breves, granizo de mayor tamaño y ráfagas que superarían los 90 kilómetros por hora. Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían ser mayores.

Según el organismo oficial, las provincias alcanzadas por estos alertas son Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las medidas de precaución ante posibles complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas adversas.

Recomendaciones

El SMN sugirió diversas medidas de precaución para minimizar riesgos ante las condiciones adversas:

Evitar desplazamientos innecesarios.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado si se está al aire libre.

El pronóstico en Neuquén para este finde

Neuquén tendrá un fin de semana de pleno verano, con temperaturas que superarán los 34 grados, viento sostenido y algunas condiciones de inestabilidad. El sábado se espera una jornada calurosa con probabilidad de tormentas hacia la noche, mientras que el domingo continuará el calor, sin lluvias previstas.

Para este sábado 7 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada calurosa e inestable. Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará valores cercanos a los 34 °C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector oeste que soplará entre 26 y 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Hacia la noche se espera un marcado descenso de la temperatura, que rondará los 16 °C, momento en el que podrían registrarse tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones aislados. Las condiciones de inestabilidad se concentrarían en el cierre de la jornada, tras un día de calor intenso en la capital neuquina.

El domingo 8 de febrero se presentará con mucho calor en Neuquén. Durante la tarde, la temperatura máxima rondará los 35 °C, en una jornada marcada por el viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 72 km/h, según el pronóstico oficial.

Con el avance de la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura comenzará a descender y se espera que hacia la madrugada los valores se ubiquen en torno a los 15 °C, cerrando un fin de semana con condiciones típicas del verano en la región.