Insólito: una periodista reveló quién será el próximo eliminado de Masterchef Celebrity

La periodista Laura Ubfal protagonizó un blooper mediático al revelar por error el nombre del próximo eliminado de MasterChef Celebrity durante una transmisión por streaming. Mientras analizaba el desarrollo del certamen de cocina en el ciclo La Linterna, la panelista brindó detalles sobre el calendario de grabaciones y el desenlace de la competencia. En medio de la charla, y sin poder contener la primicia, la comunicadora sentenció sobre el destino de Miguel Ángel Rodríguez: "Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir!".

Miguel Ángel Rodríguez y la polémica por una desaparición El spoiler se produjo luego de un programa marcado por la tensión entre el actor y Emilia Attias, tras la desaparición de una preparación clave para el postre del actor. El incidente, que fue definido por los seguidores del programa como un robo de ingredientes, generó un fuerte repudio en las redes sociales hacia la actriz. Al notar que su revelación arruinaba el suspenso de la próxima gala, la periodista intentó justificarse entre risas: "Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López".

Embed La polémica escaló debido a que el intérprete tuvo que improvisar su plato final sin la crema que le habrían quitado, lo que derivó en una presentación defectuosa ante el jurado. A pesar de los esfuerzos del participante por salvar su entrega, las críticas de los expertos fueron lapidarias respecto a la estética y estructura de su torta arcoíris. Germán Martitegui no tuvo reparos en calificar el desempeño del actor tras el incidente, describiendo el resultado final como un "horror".