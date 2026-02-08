Insólito: una periodista reveló quién será el próximo eliminado de Masterchef Celebrity
Laura Ubfal se pasó de rosca y contó cuál será el participante que caerá en desgracia, tras la salida de Rusherking.
La periodista Laura Ubfal protagonizó un blooper mediático al revelar por error el nombre del próximo eliminado de MasterChef Celebrity durante una transmisión por streaming. Mientras analizaba el desarrollo del certamen de cocina en el ciclo La Linterna, la panelista brindó detalles sobre el calendario de grabaciones y el desenlace de la competencia. En medio de la charla, y sin poder contener la primicia, la comunicadora sentenció sobre el destino de Miguel Ángel Rodríguez: "Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir!".
Miguel Ángel Rodríguez y la polémica por una desaparición
El spoiler se produjo luego de un programa marcado por la tensión entre el actor y Emilia Attias, tras la desaparición de una preparación clave para el postre del actor. El incidente, que fue definido por los seguidores del programa como un robo de ingredientes, generó un fuerte repudio en las redes sociales hacia la actriz. Al notar que su revelación arruinaba el suspenso de la próxima gala, la periodista intentó justificarse entre risas: "Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López".
La polémica escaló debido a que el intérprete tuvo que improvisar su plato final sin la crema que le habrían quitado, lo que derivó en una presentación defectuosa ante el jurado. A pesar de los esfuerzos del participante por salvar su entrega, las críticas de los expertos fueron lapidarias respecto a la estética y estructura de su torta arcoíris. Germán Martitegui no tuvo reparos en calificar el desempeño del actor tras el incidente, describiendo el resultado final como un "horror".
"Todo el mundo lo sabe"
Mientras el público exige sanciones para la intérprete por su supuesta falta de compañerismo, el descuido de Ubfal confirmó que el enojo de Rodríguez estaba vinculado a su inminente salida del ciclo. La filtración de la información oficial de Telefe empañó la estrategia de la producción de mantener la incógnita hasta la emisión del episodio correspondiente. La periodista, consciente del impacto de su error ante los fanáticos del reality, concluyó: "Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe".
La situación deja a MasterChef Celebrity en una posición incómoda, ya que los espectadores ahora conocen el desenlace de uno de sus participantes más queridos antes de tiempo. La salida de Miguel Ángel, precipitada por un supuesto robo de crema, marcará un antes y un después en la dinámica de convivencia de los famosos.
