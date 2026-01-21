MasterChef Celebrity: quiénes son las nuevas figuras que se sumarán al certamen

MasterChef Celebrity s e prepara para vivir una noche imperdible con la participación de nuevas estrellas de los medios. El reality de cocinas más visto de la televisión pondrá a prueba a familiares y amigos de los participantes que buscarán continuar en la competencia.

Este miércoles 21 de enero, Wanda Nara recibirá a varias figuras que estarán como invitados acompañando a cada uno de los famosos. Así lo anunció Telefe de cara a la próxima emisión.

Es así que, Luck Ra volverá al certamen junto a La Joqui (el cantante cordobés la reemplazó hace un tiempo cuando la artista tenia prevista una gira en Argentina), Rochi Igarzabal se reunirá nuevamente con su excompañero de Casi Ángeles, Cachete Sierra, y el streamer Mernuel competirá al lado de La Reini.

Luck Ra

Los familiares también dirán presente y Miguel Ángel Rodríguez estará acompañado de su hijo Imanol Rodríguez, mientras que Ian Lucas cocinará con su hermano Teo Mendoca.

También debutarán, ahora sí como competidores del certamen, Rusherking y Esther Goris. Él estará acompañado de Khea mientras que ella con la actriz Mirta Wons.

Mirta Wons.

Maxi López cada vez más cerca de Wanda Nara

Maxi López está listo para encarar el 2026 con nuevos proyectos. El participante y candidato a ganar MasterChef Celebrity planea desembarcar en la Argentina de manera permanente y vivir muy cerca de su ex Wanda Nara.

La decisión del exfutbolista ya está tomada y tras viajar a Suiza por el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, diseña su presente laboral en la Argentina, donde tiene un sinfín de propuestas. Es que su paso por el reality de cocinas le abrió las puertas a un mundo completamente nuevo que sabe aprovechar muy bien.

En una nota con A la Barbarossa (Telefe), López contó que la idea de mudarse a Buenos Aires no es de ahora, sino de hace un tiempo y aseguró que se concretará durante el 2026.

“Vienen todos. Es más, esta semana tengo que ir a ver y definir algo que ya me gustó. Estarán viniendo pronto”, dijo Maxi en diálogo con Pía Shaw desde Mar del Plata.

Wanda Nara-Maxi López-MasterChef-Portada

“¿Te mudás cerca de lo de Wanda?” quiso saber Georgina a lo que, dudando de la respuesta, el ex de la mediática afirmó: “sí, por ahí. La idea es estar cerca de los chicos”.

Respecto al vínculo de Daniela con la Argentina, contó que la modelo sueca vino al país tres o cuatro veces y que le encanta. “Vamos a estar súper bien”, remarcó el participante del reality de Telefe que cerró contrato con el canal para otros proyectos.

Tras la polémica que se generó con el nacimiento de Lando el 31 de diciembre de 2025 y la repentina vuelva de Maxi a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef, llevó tranquilidad a los seguidores cuando se refirió a cómo atraviesa su pareja este momento sin su acompañamiento. “Dani es una madraza. Hay gente que le da una mano, además de sus padres, que viven a cinco minutos”, explicó, sin profundizar.