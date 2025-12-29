El costado desconocido de Momi Giardina con el que sorprendió en MasterChef Celebrity

La participante contó detalles de una actividad que realizó durante seis años y generó sorpresa en el jurado y participantes del certamen de cocina.

Momi Giardina se convirtió en una de las participantes que más le ha entregado hasta el momento al certamen MasterChef Celebrity con su inesperado desempeño en el reality en el cual continúa, pero principalmente con su carisma que cautiva a los televidentes y deja sin palabras a quienes realizan el programa.

Sus historias y particulares vivencias reveladas en el certamen genera un sinfín de risas que cautivan a diario sea cual sea el objetivo de la prueba. En medio de la exigencia que conlleva la competencia, la bailarina sorprendió con una revelación durante la actividad que contemplaba la realización de platos enmarcados en el estilo de comida de Nepal.

Cuando estaba por iniciar la prueba que dejó sin palabras a los participantes, Momi reveló una historia de su vida que no había revelado anteriormente. "A mí me encanta viajar, pero más me gusta esto porque yo fui Body Scout seis años . Asi que siempre lista ", dijo ante los presentes generando la reacción de algunos participantes que, en tono de broma, alegaron que estaba todo arreglado para que gane.

"El que me necesite, siempre lista", dijo y sumó en su relato: "Un scout siempre está listo para ayudar a otro”. Mientras hablaba sobre su historia, reveló distintos códigos que utilizan en cada una de las misiones que tienen en ese rol.

Más allá de haber dado un buen show discursivo, la integrante del streaming Luzu TV no pudo evitar ser nominada a la gala de eliminación.

Nominados a la gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Momi Giardina

Andy Chango

La Joaqui

Susana Roccasalvo

Chino Leunis

El Turco Hunsaín

La tajante respuesta de Evangelina Anderson sobre Martín Demichelis

Evangelina Anderson empieza a despedir un año intenso, que marcó un antes y un después tanto en lo profesional como en lo personal. Tras su regreso definitivo a la televisión argentina, la modelo volvió a ocupar un lugar central en el espectáculo, primero como jurado en "Los 8 Escalones" y luego como participante destacada de "Masterchef Celebrity". A la par de ese crecimiento laboral, su vida privada volvió a quedar bajo la lupa mediática.

En agosto pasado, la modelo confirmó públicamente su separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y formó una familia con tres hijos: Bastian, Lola y Emma. La ruptura llegó después de una crisis profunda, atravesada por rumores de infidelidad que circularon durante meses antes de hacerse oficiales. Aunque el duelo fue doloroso, la influencer comenzó a reconstruirse y a mostrarse enfocada en su presente.

Ese proceso personal incluyó también rumores de nuevos vínculos. Durante su paso por el reality culinario, surgió un coqueteo mediático con Ian Lucas, compañero del certamen gastronómico. Ambos minimizaron las versiones, aunque sin negarlas del todo. Casi en simultáneo, una foto familiar publicada por Lola, una de sus hijas, reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento con Micho.

Evangelina Anderson no quiere volver con Martín Demichelis

En medio de ese escenario, Evangelina decidió hablar sin rodeos. Invitada al programa "Juego Chino" (Telefe), conducido por Guillermo “Pelado” López, dejó definiciones contundentes sobre su presente sentimental. Allí, contó que llevaba “un año y medio separada” y que atravesaba esa etapa “con tranquilidad”, lejos de los escándalos que suelen rodear a las rupturas mediáticas.

Durante la charla, la modelo sorprendió con una confesión cargada de honestidad: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”. La frase generó un clima íntimo en el estudio y abrió la puerta a una pregunta inevitable.

Fue entonces cuando el conductor lanzó: “¿Y mirá si se arreglan?”. Sin mencionar nombres, la referencia al exentrenador de River fue evidente. La reacción de Evangelina no dejó lugar a dudas. Tras un breve silencio y una mirada de asombro, respondió con firmeza: “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo”.