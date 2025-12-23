Evangelina Anderson sorprendió con su profesión desconocida

Una preparación en MasterChef Celebrity se llevó los elogios del jurado y reveló el dato de la modelo que nadie sabía.

Evangelina Anderson es una de las mujeres del momento. La modelo y participante de MasterChef Celebrity está en el centro de la escena por su reciente divorcio con Martín Demichelis y su incipiente romance con Ian Lucas.

Su participación en el reality de cocinas también le dio mayor exposición mediática y en su última presentación en el certamen se lució con una preparación navideña que dejo al descubierto su verdadera profesión.

Es que antes de ser famosa, Anderson fue maestra de nivel incial y aunque no fue la profesión que eligió desarrollar ya que terminó convirtiéndose en una figura de la televisión argentina.

Fue la mismísima Evangelina que tras armar un árbol de Navidad con galletitas caseras en el reality y llevarse los elogios del jurado, explicó el por qué de la cumplida receta. El desafío consistía en que el árbol tenía que superar los 20 cm y contar con una decoración y sabor acorde a las festividades. El resultado: logradísimo.

“Me encantó hacer esto hoy. Fue un loquero, pero disfruté mucho. Soy buena haciendo manualidades porque soy maestra de nivel inicial”, explicó sobre el desafío planteado en el programa. “He hecho galletitas en el colegio. Soy maestra jardinera. Todo lo aprendido a “masterchef””, sumó.