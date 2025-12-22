Qué dijo Evangelina Anderson tras la foto con Demichelis y el gesto con Ian Lucas
La participante de MasterChef enfrentó los rumores de reconciliación con Martín Demichelis y dijo cómo sigue su vinculo con el influencer.
Evangelina Anderson sigue en la mirada de todos y en las últimas horas un gesto de la modelo y participante de MasterChef Celebrity alimentó la reconciliación con Martín Demichelis.
Desde que se separó con el exfutbolista en agosto pasado, Evangelina estuvo vinculada a su compañero del reality Ian Lucas con quien se mostró muy cercano en varias oportunidades. Sin embargo, todo indica que el shippeo (la relación) entre la modelo y el influencer llegó a su fin.
Una foto de Eva con Martín Demichelis en el marco del cumpleaños del exDT mostró un escenario de unidad familiar y convivencia armoniosa y disparó no solo comentarios de aliento, sino de deseos de reconciliación.
En las últimas horas, Evangelina dejó de seguir a la cuenta de Ian en Instagram, y lo mismo hizo él con la modelo. El gesto no tardó en viralizarse y los seguidores lo notaron como un indicio de distanciamiento o malestar en el presunto romance que había comenzado como una química espontánea en la pantalla de Telefe.
La respuesta de Evangelina
En Infama, Karina Iavícoli contó que pudo hablar con Evangelina y le respondió sobre la versión de reconciliación y fue tajante con su postura.
“Le escribí a Evangelina Anderson y ella me respondió ‘¡Ehhh! ¿Y eso? ¡Ni loca!’”, señaló la panelista, que en breve pasará de Intrusos a LAM. “Ni loca volvería con Demichelis, y cuando le pregunto por la foto, me contestó ‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, agregó Karina.
Incluso, quiso saber qué había pasado con Ian Lucas y el gesto de dejarlo de seguir. “Me dice ‘Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más’”, cerró la panelista.
