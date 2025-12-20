Ian Lucas confesó la verdad sobre su relación con Evangelina Anderson: "La más linda del país"

En las últimas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson . La modelo se mostró en varias ocasiones en la terraza del edificio donde vive el influencer, y días después ambos fueron vistos besándose en un boliche, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales . La situación generó especulación sobre la naturaleza de su relación, pero ambos protagonistas decidieron dar su versión de los hechos.

Recientemente, el influencer dialogó con Rodrigo Bar, notero de "Sálvese quien pueda" (América), y aprovechó para aclarar las imágenes. “ Para mí Eva es la mujer más linda del país , así que es un orgullo que me vinculen con ella”, expresó entre risas desde su camioneta, destacando su admiración por la modelo. Consultado sobre la posibilidad de salir con alguien tan codiciado, Ian aseguró: “Yo soy muy celoso, tendría que ver. Si ella me transmite confianza, sí. Sea ella o la que sea, pero yo soy así para cualquier relación ”.

Sobre el clip del supuesto beso, el creador de contenido explicó que la escena se interpretó mal: “ Nos agarran de atrás a propósito, porque nos vemos nosotros solos , no se ve que alrededor estaban todos. No me dio un beso. Ella tiene un problema en la garganta, en serio. A Eva la tienen que operar de la garganta y me estaba hablando en el oído, en serio”. Con estas aclaraciones, buscó poner fin a los rumores de forma directa.

Por su parte, la ex pareja de Martín Demichelis también se refirió a la situación y desmintió cualquier vínculo sentimental. “Somos compañeros. Yo entiendo que la gente me quiere ver de novia de vuelta, pero es muy pronto”, afirmó. Sobre los elogios de Ian, la vedette respondió con humor: “Yo le digo que se compre gafas, así ve bien”. Además, la participante de "Masterchef Celebrity" aclaró que por ahora está enfocada en sus hijos y en el trabajo: “La verdad que yo no me veo estando con uno, con otro, probando... es como que no me entra eso en la cabeza todavía, no me veo así”.

Evangelina Anderson habló de un posible vínculo con hombre menor

La modelo también tocó el tema de la diferencia de edad con el youtuber y de los prejuicios que suelen surgir en estos casos. “La verdad es que no me importa eso. Me hacen sentir un poco mal cuando me empiezan a juzgar si estuviera con alguien más joven o no, porque si un hombre de 40 años sale con una chica de 20 o 30, no dicen nada”, concluyó. Por supuesto, ambos intentaron aclarar que el vínculo no trasciende lo meramente amistoso, pese al run-run de las redes.