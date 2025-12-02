¿En pareja? Evangelina Anderson habló de su presente sentimental

Frente a las cámaras y sus compañeros de MasterChef Celebrity , Evangelina Anderson puso fin a todos los rumores con una frase tajante: “No quiero suegra, no quiero novio, no quiero nada”. De esa manera, la modelo dio puntapié inicial a la conversación acerca de su presente sentimental.

Todo empezó con la llegada de Sebastián Yatra al reality. Eva, sin ocultar su admiración por el cantante, se ruborizó y sonrió cuando el intérprete se acercó a su estación de cocina para ver qué se encontraba preparando. Junto a ellos, estaba Damián Betular, quien no perdió tiempo en entender el momento que se estaba viviendo.

Su preparación debía ser el plato más amado por el cantante: ajiaco con patacones, que refiere al clásico plato colombiano que en lugar de los acompañamientos más tradicionales como el arroz blanco, palta, crema de leche y alcaparras, lleva plátano frito. En medio de la tensión, Anderson no dudó en expresarle a Yatra que “cuando viene LuckRa o La Joaqui, me cantan un pedacito de canción, ¿me cantás un pedacito de alguna que te guste?“. Fue entonces que el colombiano apeló a su clásico ”Canción para regresar".

Al momento de la presentación del plato, el jurado refirió al citado encuentro para chicanearla respecto a una supuesta invitación del colombiano. “Si me invita a salir, le digo que no”, lanzó con una risa nerviosa. Pero sus palabras, lejos de apagar la llama de las especulaciones, alimentaron otras dudas.

Los rumores que rodean a Evangelina Anderson

El nombre de Ian Lucas, otro de los participantes de MasterChef Celebrity ya circulaba entre los vinculados a Evangelina Anderson. Sonrisas cómplices, miradas furtivas, videos y fotos en la terraza de un edificio compartido, salidas a boliches lograron que los rumores se despierten. Con respecto a esto, Wanda Nara arrojó leña al fuego con una provocación: "Bueno, si no es con la comida colombiana, capaz podés hacerle otro regalo a tu suegra“.

Lejos de aceptar el convite, Eva estalló: "Se la pasan queriendo hacerme gancho con gente que ni siquiera saben si da“. Una mezcla de molestia y cansancio pintó su rostro. Quiso trazar un límite, aunque las risas del fondo, en especial la sonrisa de Ian Lucas, delataban que el juego de las insinuaciones no terminaría tan fácil.

Evangelina.jpg Evangelina Anderson

La postura de Anderson es clara, al menos en lo verbal: “Estoy sola. No quiero nada formal ahora”. Mientras tanto, los rumores persisten, alimentados por el movimiento en redes sociales de ambos: él subió un video desde la terraza de su edificio y, días después, ella publicó fotos en el mismo lugar. Las coincidencias se acumulan y los seguidores no dejan pasar ningún detalle.

Ni las negativas públicas ni las declaraciones tajantes logran acallar el murmullo de las redes y los pasillos de la televisión. Por ahora, Evangelina Anderson se esfuerza por dejar todo en suspenso: no quiere ni suegra, ni novio, ni certezas. Solamente miradas, risas y esa tensión que uno vive cuándo transita un amor sin compromisos, cómo los que la modelo no vive desde hace mucho tiempo, antes de casarse con su ex marido, Martín Demichelis.