La dolorosa confesión de Florinda Meza sobre los últimos días de Chespirito

En su visita al programa La Mañana con Moria, la actriz mexicana, Florinda Meza , abrió su corazón y relató los difíciles momentos que vivió junto a Roberto Gómez Bolaños , el querido y recordado Chespirito, durante su enfermedad .

La actriz reveló detalles desconocidos sobre el deterioro de la salud del comediante mexicano, recordado por obras como El Chavo del 8 o El Chapulín Colorado, y cómo enfrentaron juntos el avance del Parkinson y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. “Él nunca se enteró de su diagnóstico. Muchas cosas se aceleraron en él, entre ellas la pérdida del oído”, confesó Meza, visiblemente afectada. La actriz contó que Gómez Bolaños ya tenía problemas auditivos desde joven, producto de una caída practicando clavados acrobáticos.

“Casi perdió el oído izquierdo. Por esa razón, yo era su oreja de contacto”, explicó. Y agregó: “Siempre que quieren atacarte buscan una manera. Dicen que yo me adelantaba a contestar. No es cierto. Cuando notaba, a petición de él, que no había comprendido una pregunta, se la repetía estando cerca para que pudiera contestar bien”.

Embed - EL DRAMÁTICO FINAL DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS: FLORINDA MEZA Y EL PADECIMIENTO DE SU GRAVE ENFERMEDAD

Florinda Meza relató en el programa de El Trece que el Parkinson de Chespirito se manifestó de formas poco habituales: “Esa enfermedad se manifiesta de muchas formas, como nos dijo la neuróloga, no todos los Parkinson tiemblan, ni todo lo que tiembla es Parkinson. Primero no sabíamos qué era lo que tenía. Se llenaba de ronchas, le daban convulsiones”, recordó.

La situación se volvió aún más compleja cuando los médicos detectaron microinfartos cerebrales y no lograban determinar el origen: “El cardiólogo quería saber de dónde venían los microinfartos. Decía que de la carótida. Mucho tiempo después, una buena neuróloga nos ayudó. El que lo había atendido en la Ciudad de México era muy malo, perdimos mucho tiempo”, lamentó Meza.

El enojo de Florinda Meza con la serie de Chespirito: "Las mentiras están en su máxima expresión"

Este año se estrenó la biopic de Chespirito, el personaje que interpretó Roberto Gómez Bolaños y se convirtió en un hito de la televisión en Latinoamérica. A raíz de varias polémicas alrededor de "Chespirito: Sin Querer Queriendo", Florinda Meza, viuda del actor, se mostró visiblemente enojada con la producción.

La actriz que encarnó a "Doña Florinda" lanzó una contundente indirecta contra la producción, pero esta vez también arremetió contra la plataforma, señalando que distorsiona la verdad del comediante y solo dicen mentiras sobre algunos momentos de la vida de Gómez Bolaños. A través de un posteo de Instagram que musicalizó con el tema de Daniela Romo "Mentiras", la mujer escribió un duro mensaje, haciendo un juego de palabras: "Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no. Sin querer queriendo, las mentiras, están en su Máxima expresión".

Su furia se muestra especialmente con el séptimo episodio, el cual lleva por nombre 'Con melón o con sandía', y aborda el inicio de su relación con Chespirito, incluso antes de que él se divorciara de Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Esa situación ocurrió en un viaje a Acapulco, donde hicieron un capítulo especial de "El Chavo del 8". En esa oportunidad estalló una fuerte pelea entre Roberto Gómez Bolaños y el director del ciclo, Enrique Segoviano, que estaba a punto de casarse con Florinda Meza.

Tras el viaje, el realizador rompió su relación con la actriz, mientras que Gómez Bolaños se separó de su esposa Graciela Fernández. Acto seguido, ambos empezaron una relación marcando así un quiebre en sus vidas privadas como para la serie de "El Chavo del 8".

De igual manera, esta no es la primera vez que se posiciona al respecto de la serie, ya que anteriormente aseguró que la producción "falsea hechos" y parece más un cuento que una biografía. Pese a su molestia, reiteró que no ha presentado ninguna demanda legal, aunque no ha descartado futuras acciones que podrían afectar a la plataforma e incluso a los hijos de Roberto Gómez Bolaños.