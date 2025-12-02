El diagnóstico que obligó a Jésica Cirio a retirarse de los medios

La modelo y conductora aseguró que atraviesa un problema de salud por el que debió tomar la decisión de “bajar su exposición mediática”. Qué tiene.

Hace tiempo Jésica Cirio eligió bajar su exposición mediática y adoptar un perfil mucho más bajo y lejos de los flashes. La modelo y conductora de 40 años atraviesa un problema de salud que la llevó a tomar la decisión de seguir un ritmo de vida mucho más tranquilo.

La ex de Elías Piccirillo, quien está detenido en Ezeiza, rompió el silencio en el programa Desayuno Americano (América) y se refirió al motivo que la llevó a bajar un cambio en su vida mediática.

“ Me descubrieron algunas arritmias como consecuencia del estrés y todo lo que pasó. Es por eso que lo que más quiero hoy es resguardarme”, dijo ante la atenta mirada de Pamela David.

En otro momento de la nota, destacó que su prioridad es su hija Chile. “Yo trabajo desde los 11 años y ahora decido bajar el perfil. Es algo que también hablé mucho con mi terapeuta”, dijo al referirse a su desaparición de los medios de comunicación donde supo estar siempre activa y vigente.

“Trato de estar atenta a mi salud. Independientemente de que me cuido, como sano y hago ejercicio y me hago controles. Fue un año muy difícil. Pero me considero una persona fuerte por lo que intento poner atención en mi vida, mi salud y refugiarme en las personas que quiero”, reconoció la modelo que se sinceró sobre su presente.

Embed - EN EXCLUSIVA, ROMPIÓ EL SILENCIO JÉSICA CIRIO: "Estoy con unos temas de salud"

El nuevo amor de Jésica Cirio

Jesica Cirio habría vuelto a apostar al amor luego de la escandalosa separación de su exmarido Elías Piccirillo que ocurrió diez meses atrás. En las últimas horas, trascendió que la modelo fue vista con Nicolás Trombino.

Laura Ubfal fue la encargada de revelar la noticia y confirmó en Infama (América) los detalles de esta nueva relación. “Él tiene 35 años. Vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen “Niki””, dijo la periodista.

La pareja se conoció a través de amigos en común y según Ubfal, la exconductora de La Peña de Morfi “está muy enamorada” y disfrutando de un gran momento.

“Él es rubio de ojos claros, muy fachero. El es proveedor de alimentos al Estado y tiene una muy buena posición económica. Tiene un perfil bajo y es muy trabajador”, sumó. Incluso, tiempo atrás, cuando comenzó a instalarse la versión de romance, Fernanda Iglesias contó que el empresario “trabajaba o apoyaba mucho a los Scioli"

Habría viajado a Punta del Este en las últimas semanas lo que fortaleció el vínculo entre ellos. “El viernes se los vio muy románticos”, indicó Karina Iavícoli que sumó más información a la brindada por su colega.

Otro dato y que podría estar vinculado al rol que tiene hoy Cirio en sus redes sociales donde la modelo no se muestra con frecuencia fue gracias al consejo que le habría dado el empresario. “Él es quien la asesora de cómo comportarse con los medios. Ella confía mucho en él”, dijo Laura.