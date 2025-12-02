Así es la casa de Wanda Nara: un proyecto lleno de lujo en el exclusivo Nordelta

La conductora de MasterChef Celebrity compartió imágenes de su exclusiva mansión en el barrio de Nordelta. Amplios balcones, energía solar y ascensor, los lujos de la propiedad.

Wanda Nara vive su mejor momento laboral y personal y entre sus tantos proyectos hay uno que compartió en redes sociales con sus millones de seguidores. Se trata de su exclusiva mansión de tres pisos con ascensor y lujos que solo la empresaria puede tener.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió nuevas imágenes de la casa que está terminando de construir en Nordelta. Así lo hizo en sus redes sociales este domingo y sorprendió a sus fans con detalles únicos de la mansión.

Se trata de un lugar que simboliza su nueva vida y así lo hace saber en cada posteo que hace sobre su nuevo hogar en el que vivirá junto a sus cinco hijos tras la tormentoso separación de Mauro Icardi.

“Mi proyecto”, escribió la rubia en una serie de fotos que subió a sus historias dejando en claro que se trata de “la verdadera y propia casa de mis sueños”.

La casa se caracteriza por un estilo minimalista, con líneas limpias y materiales que combinan madera y vidrio. Las primeras imágenes muestran una fachada amplia, atravesado por grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y abren la vista hacia un parque con salida a un lago interno del barrio.

Wanda Nara casa

Los detalles de alta gama son la esencia del proyecto que pronto se concretará en la vida de Wanda y donde compartirá cientos de sus fotos diarias. La cocina es uno de los lugares destacados donde se destaca una isla de mármol blanco y equipamiento de última generación. El vestidor, el lugar elegido por la conductora, está pensado a medida de su vinculo con la moda.

La vivienda tiene tecnología inteligente: control domótico, paneles solares y sistemas orientados al ahorro de energía, una tendencia obligatoria en el exclusivo barrio de Nordelta.

La terraza es un lugar de ensueño. Plantas de diseño, balcones vidriados con vistas exclusivas y detalles en madera que hacen de la estética un toque moderno.

Uno de los mayores atractivos que Wanda se encargó de contar en otras oportunidades es un ascensor y un jacuzzi instalado en el balcón principal para 6 o más personas.

El valor de la nueva vivienda de Wanda tendría un valor de 6,5 millones de dólares.