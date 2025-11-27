Mauro Icardi celebró la detención del exabogado de Wanda Nara con un contundente posteo

Tras la detención de Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, Icardi usó sus redes sociales para celebrar la noticia con un fuerte mensaje.

Mauro Icardi celebró la detención de Nicolás Payarola , exabogado de Wanda Nara, con un contundente mensaje en sus redes sociales.

El posteo del futbolista llegó minutos después de que se conociera que Payarola había sido detenido en su casa de Barrio “El Gold” de Nordelta por “el delito de defraudación por administración en perjuicio del patrimonio” de Gonzalo Montiel.

La actual pareja de La China Suárez usó la clásica frase de Guillermo Francella “Hermosa mañana, verdad?” Y reflexionó sobre la escandalosa situación que vivió con el letrado que defendió hasta hace algunas semanas los intereses de Isabella y Francesca en nombre de Wanda Nara.

“Como habían dicho???? “Cada uno tiene el abogado que merece” nunca estuve tan de acuerdo con una frase”, escribió Icardi quien usó emoticones de aplausos y risas sobre la situación.

“Permítanme dudar lo de “Buenos abogados y sobretodo grandes seres humanos”, sumó el futbolista

Mauro Icardi contra Payarola

.

Luego calificó a Payarola como “lacra”, “estafador” y “ladrón” y fue contundente sobre el final del mensaje. “Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”.

Minutos después, subió la foto del abogado detenido en la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de Tigre. “Que paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenían “amiguitos” y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo. Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu “mujer” todos tus cómplices”, concluyó con emoticones de aplausos celebrando la detención.