Mauro Icardi estalló con los periodistas en Turquía: "No tengo que darle explicaciones a nadie"

El regreso de Mauro Icardi al Galatasaray no pasó desapercibido y estuvo rodeado de un clima de polémica que se intensificó tras la conferencia de prensa que brindó luego de la victoria por 3-2 contra Gençlerbirlii. El delantero, que volvió a ser decisivo al marcar el primer gol del encuentro, aprovechó los micrófonos para dejar varias frases resonantes. La más comentada pareció ir dirigida, de manera indirecta, a Wanda Nara, en medio de las tensiones mediáticas que rodean a la ex pareja desde hace meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/beINSPORTS_TR/status/1992309797878653270&partner=&hide_thread=false Kazmcan Karata'n asistinde, Mauro Icardi'den ön direkte klas gol vuruu! #GSvGEN pic.twitter.com/zX5Oa6HZmW — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2025 Icardi contó que recibió un permiso especial del club En su análisis del partido y de su regreso al ritmo competitivo, el artillero comenzó explicando cómo se siente desde lo físico. “Después de un parate es difícil para volver, para seguir en el ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera”, aseguró, señalando que su recuperación fue más rápida de lo esperado.

Acto seguido, el exatacante de la Selección Argentina se refirió a los escándalos mediáticos que lo rodean. “Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, lanzó con firmeza. Luego, profundizó sobre su situación durante los días en los que estuvo alejado del plantel. “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”, enfatizó.