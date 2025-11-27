La millonaria suma que deberá pagar Mauro Icardi por deudor alimentario

La Justicia le dio un duro revés judicial al futbolista Mauro Icardi al incluirlo de forma inesperada en la lista de deudores alimentarios en medio de una disputa con su expareja Wanda Nara . En el programa el Diario De Mariana dieron detalles sobre la decisión tomada.

“Esto ya lo había presentado el abogado de Wanda, Nicolás Payerola, el exabogado, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más, c onfirmó que Icardi ingresa en el registro de deudores” , contó el periodista Guido Záffora en el programa.

Con respecto al embargo de la Casa de los Sueños que garantizaba que no sea deudor, el periodista dijo: “Bueno, correcto. Viene el tema de dinero ahora. ¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe 600.000 dólares" , dijo y contó: " La orden de Wanda es ir por todo. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”.

El abogado César Carozza contó detalles desde su experiencia sobre el caso: “Wanda solo firma en representación de sus hijos porque son menores. Yo sabía que esto iba a pasar. Las deudas que tenga con Wanda Nara son personales, entre Wanda e Icardi. Esto se lo debe a sus hijos”. Por otra parte contó que “la Cámara entendió que los argumentos de las abogadas de Icardi no serían sumamente convincentes para hacerles lugar a esa apelación y que finalmente él no termine dentro de esa cosa, en el padrón de deudores alimentarios... No a lugar, le hacen entonces lugar a que él tiene que estar en el padrón y Wanda va a pedir todo, va a pedir que no pueda renovar pasaporte, que no pueda renovar registro y que no pueda salir del país”.

Brindando detalles de la situación, Mariana Fabbiani se preguntó: “Eso va a significar entonces que quizás, si las nenas no viajan, Icardi casi no pueda venir a verlas. Salvo que el lugar de encuentro no sea en Argentina”, mientras que Carozza aclaró: “Bueno, sí, si paga, sí. Salvo que Wanda se las lleve”.

Ante esta situación Franco Torchia opinó: “Él no quiere pagar la deuda alimentaria. Él no quiere pagarle más nada a Wanda”. Carozza aportó: “Él no quiere razonar que una deuda que hipotéticamente, que también tiene que probar, que tiene Wanda con él, por lo que se habría llevado, no tiene nada que ver con el dinero de sus hijos”. Záffora insistió en la complejidad: “Estamos frente a una persona que le cuesta...”.

Wanda Wanda Nara y Mauro Icardi

Zaffora leyó el documento en vivo para dar conocimiento de la situación: “La presentación con la que pretende revertir la decisión no cumple con los lineamientos de los artículos 265 y 266 del Código Procesal”. Ante esto el abogado Carozza soltó: “Cuando uno hace una apelación, tiene que fundamentar por qué cree que en este caso no estaría bien que lo pongan en el padrón de deudores alimentarios. La Cámara entendió que los argumentos de las abogadas del Icardi no serían suficientemente convincentes... Le hacen entonces lugar a que él tiene que estar en el padrón y Wanda va a pedir todo”.

El regreso de Mauro Icardi al Galatasaray no pasó desapercibido y estuvo rodeado de un clima de polémica que se intensificó tras la conferencia de prensa que brindó luego de la victoria por 3-2 contra Gençlerbirlii. El delantero, que volvió a ser decisivo al marcar el primer gol del encuentro, aprovechó los micrófonos para dejar varias frases resonantes. La más comentada pareció ir dirigida, de manera indirecta, a Wanda Nara, en medio de las tensiones mediáticas que rodean a la ex pareja desde hace meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/beINSPORTS_TR/status/1992309797878653270&partner=&hide_thread=false Kazmcan Karata'n asistinde, Mauro Icardi'den ön direkte klas gol vuruu! #GSvGEN pic.twitter.com/zX5Oa6HZmW — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2025

Icardi contó que recibió un permiso especial del club

En su análisis del partido y de su regreso al ritmo competitivo, el artillero comenzó explicando cómo se siente desde lo físico. “Después de un parate es difícil para volver, para seguir en el ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera”, aseguró, señalando que su recuperación fue más rápida de lo esperado.

Acto seguido, el exatacante de la Selección Argentina se refirió a los escándalos mediáticos que lo rodean. “Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, lanzó con firmeza. Luego, profundizó sobre su situación durante los días en los que estuvo alejado del plantel. “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”, enfatizó.

En un tono firme, pero sin perder la cordialidad, el ex Inter de Milán remarcó su postura frente a las críticas: “No tengo que darle explicaciones a nadie. Y las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles, más o menos, en este club. No creo que necesite darle explicaciones a nadie, ni hablar de cosas extrafutbolísticas”. Así, decidió echar por tierra los rumores vinculados a su vida personal.

Cómo le está yendo al Galatasaray en la liga turca

Para cerrar la jornada, la institución otomana decidió homenajearlo por sus 100 partidos con la camiseta del Galatasaray. El delantero, señalado incluso por la prensa local como una de las figuras más influyentes de los últimos años, recibió una casaca conmemorativa y una plaqueta entregada por los directivos. La celebración coincidió con un momento clave para el equipo, que con la victoria alcanzó los 32 puntos y se afianzó en la cima del campeonato turco: Fenerbahce lo sigue con 28 unidades y un partido pendiente.