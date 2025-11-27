Espectáculos La Mañana Wanda Nara Detienen al exabogado de Wanda Nara por robarle al futbolista Gonzalo Montiel

Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, quedó detenido este jueves tras una fuerte denuncia del jugador Gonzalo Montiel. La policía lo detuvo en su casa de Barrio El Gold de Nordelta.

El exabogado de Wanda, L-Gante y otros famosos fue denunciado por Montiel por el delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del patrimonio del futbolista de River en una cifra que rondaría los 700.000 dólares.

En octubre pasado, la Justicia confirmó la imputación de Payarola por haber administrado de forma irregular una cifra millonaria que el jugador le dio para un proyecto inmobiliario que nunca se concretó.