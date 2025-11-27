Filtran el nombre de quien podría ganar MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity es uno de los programas más exitosos del prime time de la televisión argentina. El reality que conduce Wanda Nara terminará en febrero del 2026 y a más de dos meses de la final anticipan quién podría convertirse en el ganador de esta edición.

El candidato es nada más y nada menos que Maxi López. El ex futbolista y ex marido de Wanda Nara atraviesa uno de los momentos más favorables de su carrera mediática. Sin dudas, su participación lo convirtió en una figura interesante para el formato y para el propio canal que habría tomado la decisión de extenderle el contrato.

López volverá a Suiza en diciembre para reencontrarse con Daniela Christiansson y su hija. Allí compartirá las fiestas de fin de año y luego volverá para continuar con su participación en el reality de cocinas. Este dato alertó a los seguidores del programa que especulan en que de volver para grabar en enero el participante estaría ya entre los finalistas del ciclo.

Más allá de su paso por las cocinas y de ganar o no el reality, Maxi está listo para desembarcar en un programa de streaming durante el 2026. De hecho, que sea el ganador de MasterChef sería una gran pantalla para el debut de Maxi en las nuevas plataformas ya que será presentado como el campeón de la última edición del reality.

Wanda Maxi López-Portada

La continuidad del ex de Wanda en el canal alimenta aun más la posibilidad de que se instale en Argentina como lo puso de manifiesto en alguna de sus participaciones en el programa. Días atrás, había dicho que buscaba la manera de permanecer en el país para fortalecer el vínculo diario con sus hijos.

Por su parte, Wanda Nara extendió su contrato hasta diciembre de 2027 por lo que continuará al frente de otros proyectos de la señal.