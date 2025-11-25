Cuánto cuestan las cookies del famoso jurado de MasterChef Celebrity Damián Betular

El chef deleita a sus clientes con un local en la Capital Federal donde sorprende con sus cookies.

Damián Betular deleita a sus fanáticos con su pastelería que ofrece a la comunidad con su local instalado en el barrio porteño de Villa Devoto. Con su creatividad y el nivel que tiene en la pastelería con su extensa trayectoria, se ganó un importante prestigio que revalida en sus participaciones como chef de Masterchef Celebrity.

Lo que sorprendió en torno al comercio que tiene son los valores que tiene la pastelería con las cookies artesanales y de distintos sabores con los que apasiona a cada uno de los clientes que visitan el comercio. Lo que también sorprende en torno al comercio es el valor por unidad de las cookies.

Según se conoció el valor es de $12.000 con la disponibilidad de escoger cualquiera de los sabores que hay a disposición en el comercio. Sin embargo, para probar los distintos sabores, hay una opción de degustación de cookies por $30.000 .

Cookies Betular

El comentario de Damián Betular contra Sofi Martínez en MasterChef Celebrity que escandalizó las redes sociales

Masterchef Celebrity sigue levantando temperatura con el avance de las etapas y la tensión prevalece cada vez que se pone en marcha la cuenta regresiva para que cada uno de los participantes pueda concretar el plato con el que compiten en cada una de las actividades propuestas por los jurados.

Más allá de lo que ocurre entre los participantes, los jurados quedan expuestos durante las grabaciones por distintas actitudes que posteriormente resuenan. En la edición de este domingo quedó expuesto el chef Damián Betular con una frase particular en diálogo con Sofía Martínez.

Cuando la periodista deportiva estaba cumpliendo con el proceso para realizar un raviolón, el chef se acercó a la isla para darle una indicación de ayuda a los participantes. En el mientras tanto, Martínez preguntó si estaba en el sentido correcto con la elección de un plato generando una molestia en Betular.

“Me molesta la falsa buena “

"Estamos con problemas peores que un plato Sofía, por favor", soltó Damián generando sorpresa en el ambiente y profundizó con dureza en su postura: "Después te hacés la buena y a mi me molestan las falsas buenas".