Sorpresa e indignación tras la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

El reality que conduce Wanda Nara dejó afuera al quinto famoso. Las redes sociales se llenaron de memes con la expulsión.

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity puso a prueba a los 10 participantes que no tuvieron su mejor semana y uno de ellos quedó fuera de la competencia.

Julia Calvo, Alex “Pelao”, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Eugenia Tobal y Walas se pusieron a prueba ante las exigencias del jurado que terminó eliminado al cantante.

El desafío era preparar una cookie XL creada por Damián Betular. La preparación fue guiada por el mismísimo pastelero que con un megáfono daba instrucciones de cómo hacer la receta. La memoria y la falta de atención les jugaron una mala pasada a algunos participantes.

Los famosos fueron pasando por delante del jurado, mostrando sus caras de alivio al ser aprobados o desaprobados. En tanto que Walas, Susana Roccasalvo y Alex Pelao quedaron en la cuerda floja y los tres peores platos de la gala de eliminación.

Alex Pelao fue el primero en ser salvado por el jurado y el mano a mano quedó entre Susana Roccasalvo y Walas siendo este último eliminado. El cantante de Masacre que había entrado en reemplazo del renunciado Pablo Lescano se mostró agradecido y feliz por su paso por la competencia.

“Muchísimas gracias por aguantarme hasta acá, a esta altura. Bastante duré, pero el placer fue mío de haberlos conocido a ustedes, chefs”, dijo antes de dejar su delantal.

Los memes tras la eliminación de Walas

Su salida fue tendencia en redes sociales y los usuarios mostraron su indignación por la decisión que tomaron los jurados de MasterChef Celebrity. “Todo es bronca y dolor”, “No miro más el programa”, “No lo conocía y lo terminé amando”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

