El comentario de Damián Betular contra Sofi Martínez en MasterChef Celebrity que escandalizó las redes sociales

El chef protagonizó un tenso cruce con la periodista deportiva y quedó expuesto con una fuerte frase.

Masterchef Celebrity sigue levantando temperatura con el avance de las etapas y la tensión prevalece cada vez que se pone en marcha la cuenta regresiva para que cada uno de los participantes pueda concretar el plato con el que compiten en cada una de las actividades propuestas por los jurados.

Más allá de lo que ocurre entre los participantes, los jurados quedan expuestos durante las grabaciones por distintas actitudes que posteriormente resuenan. En la edición de este domingo quedó expuesto el chef Damián Betular con una frase particular en diálogo con Sofía Martínez .

Cuando la periodista deportiva estaba cumpliendo con el proceso para realizar un raviolón, el chef se acercó a la isla para darle una indicación de ayuda a los participantes. En el mientras tanto, Martínez preguntó si estaba en el sentido correcto con la elección de un plato generando una molestia en Betular.

"Me molesta la falsa buena "

"Estamos con problemas peores que un plato Sofía, por favor", soltó Damián generando sorpresa en el ambiente y profundizó con dureza en su postura: "Después te hacés la buena y a mi me molestan las falsas buenas".

El llanto de Maxi López en MasterChef y la propuesta que le hizo Wanda Nara

Maxi López rompió en llanto durante la transmisión de un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity que contó con un aliciente particular que hizo emocionar a todos en el estudio. Es que durante la propuesta para cocinar, los participantes tuvieron la presencia y colaboración de los hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

A la hora de expresarse en la presentación de su plato ante el jurado, Maxi exhibió su emoción al ser consultado por la madre de sus hijos y conductora del programa Wanda Nara sobre lo más dificil de vivir lejos de los hijos: “Que te la pasás extrañándolos. Allá y acá”, dijo entre lágrimas.

Rápidamente Wanda acompañó: "Ay, no me hagas llorar, Maxi. No llores que los chicos están todos bien y eso es lo más importante".

"Trato de estar presente acá y allá pero me cuesta. Es difícil. Este plato está hecho con amor", dijo mientras se secaba las lágrimas. "Cuando estoy acá, extraño a mi hija (Ellen) y cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá", se sinceró.

"¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos? ¿Cómo podemos hacer?", preguntó Wanda entendiendo la situación. Mientras que Maxi confesó: "Voy a tener que tomar una decisión, no se. Me gustaría tenerlos a todos juntos".